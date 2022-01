Echipa de start a Romaniei, pentru meciul din Insulele Feroe. Surprizele lui Iordanescu

Romania va da piept cu Insulele Feroe in meciul decisiv pentru calificarea la EURO 2016, duminica seara de la ora 19, in direct pe Ziare.com.

Anghel Iordanescu s-a decis in privinta primului 11, care este urmatorul: Tatarusanu - Matel, Chiriches, Grigore, Rat - Hoban, Pintilii - Popa, Budescu, Torje - Stancu.

Rezerve vor fi: Pantilimon, Lung, Papp, Moti, Chipciu, Andone, Maxim, Keseru, Filip, Alibec, Sanmartean, Prepelita.

Surprinde asadar faptul ca vom juca in Feroe cu doi inchizatori, pe Hoban si Pintilii.

In plus, fata de echipa din meciul cu Finlanda, Budescu i-a luat locul lui Sanmartean. Alte noutati in primul 11 ar fi utilizarile lui Popa si Matel, ultimul in locul lui Paul Papp.

Iata si formula de joc a feroezilor: Nielsen - Naes, O. Faero, Nattestad, Sorensen - S. Vatnhamar - Bartalsstovu, Hendriksson, Hansson, Holst - Edmundsson. Rezerve: Gestsson, Thomsen, Davidsen, E. Jacobsen, Justinussen, Baldvinsson, Ar. Frederiksberg, Jakobsen, R. Joensen, K. Olsen, A. Olsen

Feroe - Romania va fi in direct de la 19 pe Ziare.com.

