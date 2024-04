Expozitie de pictura si tesaturi semnata Mariana Macri la Muzeul National Cotroceni

Miercuri, 22 martie 2006, orele 13.30, sub inaltul patronaj al Presedintelui Romaniei, domnul Traian Basescu, va avea loc la Muzeul National Cotroceni vernisajul expozitiei Marianei Macri Porti si gradini (pictura si tesaturi), eveniment organizat in parteneriat cu Institutul Cultural Roman.

Prezinta: Dan Haulica, presedintele de onoare al Asociatiei Internationale a Criticilor de arta, H.-R. Patapievici, presedintele Institutului Cultural Roman, Bogdan Tataru-Cazaban, Consilier de Stat, Administratia prezidentiala.

Vernisajul va fi insotit de lansarea catalogului expozitiei editat de Institutul Cultural Roman. Expozitia va fi deschisa in perioada 22 martie - 12 aprilie, orele 10.00-18.00.

Vorbind despre tapiseriile Marianei Macri, Dan Haulica spunea:

"Intr-un spatiu pe care il marcheaza cu o autoritate calma, robuste in elanul lor pus vertical, niciodata fragile, in pofida rebelei aspiratii spre inaltime, aceste tapiserii exista pentru a ne spune fara incetare ca se afla ceva in lume care ne depaseste, care ne sileste cu blandete sa iesim din noi insine, inainte de a tinde, fara orgolii, spre absolut si ceea ce le inconjoara se aseaza sub acelasi semn, intonand, pe instrumente felurite, o esentiala gravitate."

Ads