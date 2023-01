Feroe, Albania si Azerbaidjan au primit mai putine goluri decat Romania

Nationala antrenata de Victor Piturca are una din cele mai slabe defensive din preliminariile CM 2010, cu 8 goluri primite in 4 partide.

Tricolorii au reusit performanta de a primi nu mai putin de 8 goluri in 3 din cele 4 partide disputate in preliminarii, selectionata Insulelor Feroe fiind singura echipa ce nu a marcat in poarta lui Lobont. Mai mult, feroezii au primit doar 5 goluri in cele 4 meciuri jucate.

Albania, Azerbaidjan si Cipru sunt alte nationale apartinand ultimelor grupe valorice ale Europei ce au incasat mai putine goluri decat defensiva pregatita de Piturca, primind doar 3, 4, respectiv 5 goluri.

Din cele 53 de selectionate inscrise in preliminariile pentru Mondialul din Africa de Sud, doar 11 au o defensiva inferioara Romaniei.

Cele mai slabe aparari din Europa:

ROMANIA 8 goluri primite

Belgia 9

Georgia 9

Moldova 9

Luxemburg 11

Kazahstan 11

Liechtenstein 12

Andorra 12

Armenia 14

Malta 14

Estonia 15

San marino 15

Romania a pierdut sambata intalnirea cu Serbia, scor 2-3, si va intalni miercuri selectionata Austriei, la Klagenfurt.

Partida va fi transmisa in format LIVE Text de site-ul Ziare.com.

