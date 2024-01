Francmasoneria ajunge si la sate

Marea Loja Nationala a Romaniei isi propune implementarea francmasoneriei la sate, urmarind infiintarea de loji satesti care sa "aprinda lumina" in toate regiunile tarii.

Sambata, in Capitala, va avea loc Conventul Anual al Marii Loje Nationale a Romaniei (MLNAR), la care vor participa frati din Franta, Spania, Portugalia, Italia, Rusia, Republica Moldova, scrie Ziua.

Marele Maestru Viorel Danacu(foto) a facut joi cateva precizari, intr-o intalnire cu jurnalistii romani. El s-a referit la o unitate ce va fi stabilita intre "cele trei mari loji din Romania", bazata pe ideea de continuitate, respect reciproc, loialitate si colaborare la nivel national.

Consultari "la vedere" cu Presedintia si Guvernul

De asemenea, MLNAR intentioneaza ca, dupa modelul francez, sa aiba consultari periodice "la vedere", cu reprezentanti ai Presedintiei, ai Primului-ministru, ai Ministerului de Externe, ai partidelor, "pentru a vedea daca vorbim aceeasi limba cu oamenii politici".

Printre obiectivele pe termen mediu si lung, care vor fi analizate in cadrul Conventului, se afla un program special care urmareste dezvoltarea si integrarea francmasoneriei in satele romanesti.

Astfel, intr-o prima etapa, sa va constitui cate o loja sateasca in fiecare dintre cele opt regiuni ale tarii, din care sa sedezvolte altele, intr-o perioada de 25 de ani.

In prezent, exista o astfel de loja in Hobita, satul natal al lui Brancusi, si o a doua in satul Horea, din judetul Alba.

Alte proiecte de viitor

Se va infiinta Scoala Masonica Europeana pentru promovarea valorilor autentice, precum si un Centru Masonic Danubian, care va include toate organizatiile masonice si centrele de studii esoterice, "de la formarea Dunarii, pana la varsarea ei in Marea Neagra".

In plan mai este si deschiderea in 2010, la Alba Iulia, a primului muzeu masonic national, care sa prezinte publicului aspecte mai putin cunoscute din istoria romanilor.

