Iarna a venit in octombrie - cod galben de frig si inundatii

Vremea a luat-o razna complet. Dupa o vara caniculara, cand Romania a fost cel mai calduros loc de pe planeta, iarna a venit mult prea devreme. Mai multe zone din tara sunt acoperite de zapada, la mijlocul lunii octombrie. In rest, frig si ploaie. 28 de judete au primit atentionare cod galben de precipitatii insemnate cantitativ si intensificari ale vantului incepand cu luni, 22 octombrie, ora 12:00 si va fi mentinuta pana joi, 24 octombrie, ora 21:00, a anuntat Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

- Atentionare de polei pe DN 1

- Ninsoarea a lasat in bezna mai multe localitati din Harghita

- Circulatie rutiera in conditii de iarna in Harghita

Ministerul Mediului a atentionat ca Arges, Bacau, Brasov, Buzau, Caras Severin, Covasna, Dambovita, Sibiu, Harghita, Hunedoara, Gorj, Mehedinti, Neamt, Olt, Prahova, Suceava, Timis, Valcea si Vrancea sunt judetele cu risc mare de inundatii.

Va ploua pe arii extinse in majoritatea regiunilor, ploile vor avea si caracter de aversa si pot fi insotite de descarcari electrice. In sudul si estul tarii, precum si in zona Muntilor Banatului, a Carpatilor Meridionali si Orientali, cantitatile de apa vor depasi local 25-30 litri pe metru patrat si izolat 50 de litri pe metru patrat in 24 de ore.

Vantul va prezenta intensificari sustinute in Oltenia, Muntenia, Dobrogea si sudul Moldovei, indeosebi in cursul zilei de luni, cand va atinge si izolat va depasi viteze de 70-80 de kilometri pe ora.

In zona de munte, la peste 1800 de metri altitudine, la inceputul intervalului mentionat, precipitatiile vor mai fi si sub forma de lapovita si ninsoare.

Ads