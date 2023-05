In 2013 romanii vor castiga dublu

Salariul mediu net se va dubla pana in 2013, la aproape 1.700 de lei, arata estimarile Comisiei Nationale de Prognoza, citata de Antena 3. Anul acesta cresterea va fi de aproximativ 16 la suta, pana la aproape 1.000 de lei noi. La cursul actual al euro, in 2013 venitul mediu al romanilor va fi de aproximativ 550 de euro. Leul se va aprecia si in urmatorii ani in raport cu euro. Datele comisiei de prognoza arata ca economia va creste anual cu 6 la suta, pana in 2013, iar Produsul Intern Brut se va dubla.

Optimista, Comisia Nationala de Prognoza vede o crestere stabila a economiei romanesti in urmatorii 5 ani. Cea mai mare contributie la cresterea economica, de aproximativ jumatate din total, adica trei puncte procentuale, o vor avea serviciile, urmate de industrie si constructii. Contributia agriculturii ramane scazuta - doar 0,1-0,2 puncte.

Consumul populatiei va constata o reducere a ritmului, comparativ cu maximele de anul trecut, dar consumul va ramane totusi ridicat. Datele statistice care se refera la export nu sunt foarte bune. Romania va continua sa inregistreze deficit comercial. Cresterea economiei va duce produsul intern brut la valoarea de 690 de miliarde de lei, adica dublu fata de anul 2006