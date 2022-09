Inca 16.000 de someri pana la sfarsitul anului

Aproape 16.000 de persoane vor ramane fara loc de munca pana la sfarsitul anului, numai in ultima saptamana angajatorii anuntand reducerea a inca 1.605 locuri de munca, arata datele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).

Astfel, in perioada septembrie - decembrie vor fi disponibilizate 15.946 de persoane, informeaza Evenimentul Zilei.

Numarul firmelor care au anuntat ca vor face disponibilizari a crescut in ultima saptamana de la 150 la 172, cele mai multe fiind din Bucuresti (18) si judetele Prahova (14), Timis (10), Galati, Cluj si Arges (cate 9), Bacau (8), Gorj (7), Arad si Sibiu (cate 6).

In Bucuresti sunt anuntate 1.511 de disponibilizari, in judetul Timis 1.996, in Prahova 1.667, Arges 1.135, Gorj 1.071, Bacau 732, Dolj 684, Alba 635, Galati 633 si in Cluj 552 de disponibilizari.

Cele mai multe disponibilizari sunt anuntate in luna septembrie, adica 8.832 de concedieri, la care s-ar putea adauga cele 5.802 de posturi care ar putea fi disponibilizate in octombrie, 1.046 in noiembrie si 266 in decembrie.

Dintre firmele care au notificat agentiile de ocupare asupra faptului ca vor face disponibilizari, 13.972 sunt cu capital privat, 1.360 cu capital de stat si 614 cu capital mixt.

Alte 138.508 de posturi au fost disponibilizate in perioada ianuarie - august, cele mai multe (31.871) in prima luna a anului.