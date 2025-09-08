MAE: Rusia a fost consultata cu privire la participarea Romaniei la scutul antiracheta

SUA au avut mai multe runde de consultari detaliate cu Rusia referitor la planurile privind apararea antiracheta, dupa ce presedintele Barack Obama a anuntat la 17 septembrie anul trecut ca sistemul va fi modificat, informeaza MAE.

De altfel, participarea la sistem este deschisa si Rusiei, daca o doreste, acest domeniu fiind considerat de partea americana ca fiind de interes comun.

De altfel, aspectul a fost subliniat si de secretarul de stat american Hillary Clinton intr-un discurs sustinut recent la Paris: "Sistemul antiracheta va face din continentul european un loc mai sigur. Aceasta siguranta se poate extinde si la Rusia, daca decide sa coopereze cu noi. Este o portunitate de cooperare intre tarile noastre pentru securitatea noastra reciproca".

MAE accentueaza, de asemenea, ca sistemul antiracheta este unul strict defensiv si, in consecinta, el nu poate fi indreptat impotriva cuiva anume. El doar apara impotriva oricarui atac, din partea oricui, cu rachete cu raza scurta sau medie de actiune, iar in faza finala, intercontinentale.

Rusia si-a exprimat la sfarsitul saptamanii trecute ingrijorarea in legatura cu decizia Romaniei, iar ministrul de Externe Serghei Lavrov a cerut clarificari. Analistii au remarcat insa ca reactia Rusiei a fost mult mai retinuta si mai putin vehementa decat in cazul anuntului privind amplasarea rachetelor interceptoare in Polonia, asa cum prevedea planul administratiei Bush al scutului antiracheta.

In ceea ce priveste consultarea partenerilor Romaniei din UE si din NATO inainte de a se lua decizia, MAE afirma ca proiectul este, in aceasta etapa, unul bilateral, romano-american. Potrivit stadiului actual al Politicii de Securitate si Aparare Comuna, nu este necesara consultarea prealabila a statelor membre UE e un proiect de securitate nationala pe care statele il pot decide suveran, precizeaza MAE.

Totusi, proiectul bilateral cu Statele Unite va reprezenta o constributie concreta la dezvoltarea sistemului de aparare antiracheta preconizat de NATO.

In etapa urmatoare, aliatii din NATO vor fi informati periodic de partea romana, impreuna cu Statele Unite, asupra evolutiei proiectului, in spiritul transparentei si deschiderii care caracterizeaza relatia transatlantica, adauga Ministerul de Externe.

Cheltuielile pentru implementarea scutului, suportate de SUA

Romania nu va trebui sa cumpere rachetele interceptoare si nici nu va plati pentru instalarea sau amenajarea amplasamentului acestora pe teritoriul tarii, cheltuielile pentru implementarea sistemului fiind suportate de Statele Unite, mai precizeaza MAE.

"Romania va pune la dispozitie amplasamentul ("locatia") pentru interceptori, iar orice eventuale costuri vor face obiectul negocierilor bilaterale", precizeaza Ministerul roman de Externe.

La 17 septembrie anul trecut, presedintele Barack Obama a anuntat decizia SUA de a dezvolta o abordare "gradual-adaptativa" (in etape - n.r.) pentru sistemul american de aparare antiracheta in Europa, care sa protejeze mai bine fortele desfasurate in Europa si in teatrele de operatii, atat americane, cat si ale aliatilor, precum si teritoriul Statelor Unite si al aliatilor sai.

Romania va fi implicata in cea de-a doua etapa a implementarii scutului american in Europa. Ea presupune gazduirea de interceptori terestri, adica rachete de interceptare SM-3, tip block 1B, care vor putea deveni operationali incepand din anul 2015.

Aceasta etapa nu implica amplasarea de radare de pe teritoriul Romaniei, mentioneaza MAE. Participarea Romaniei presupune numai amplasarea de interceptori terestri, nu si de radare, care vor fi gazduite de alte state, subliniaza Ministerul de Externe. De asemenea, participarea Romaniei nu implica amplasarea de rachete de interceptare pe nave romanesti sau straine in Marea Neagra, limitandu-se strict la amplasarea de interceptori terestri, adica numai pe uscat.

Obiectivul principal al acestui sistem este de a spori securitatea colectiva a NATO si a Romaniei, mentioneaza MAE. O tara care prezinta un nivel crescut de securitate are si oportunitati de dezvoltare economica sporite. in plus, un alt beneficiu de natura economica va decurge din dezvoltarea Parteneriatului strategic al Romaniei cu Statele Unite, subliniaza MAE.

Securitatea nationala nu va fi afectata

MAE mai precizeaza ca nivelul de securitate nationala a Romaniei nu este afectat negativ, ci, dimpotriva, va creste semnificativ, prin implicarea in noul proiect al scutului american antiracheta.

Proiectul anterior, promovat de administratia Bush, punea atat Romania, cat si unele dintre tarile aliate intr-o situatie de vulnerabilitate, deoarece acoperea doar partial teritoriul national, reaminteste Ministerul de Externe.

Reamplasarea elementelor scutului antiracheta decisa de Statele Unite prin anuntul facut la 17 septembrie anul trecut de presedintele Barack Obama va garanta acoperirea integrala a teritoriului Romaniei in eventualitatea unor lovituri cu rachete balistice sau cu rachete cu raza medie de actiune.

In plus, cele mai recente studii in materie arata faptul ca zona geografica din care face parte Romania (sud-estul Europei) este din ce in ce mai vulnerabila la amenintari cu rachete cu raza scurta sau medie de actiune. In acest context, Romania este, din punct de vedere strategic, in cea mai buna pozitie pentru a gazdui interceptorii terestri din componenta sudica a sistemului american de aparare antiracheta.

Totodata, MAE subliniaza ca, prin participarea la sistemul de aparare antiracheta, Romania nu devine mai mult decat era pana in prezent o posibila tinta. Participarea la NATO, ca alianta de aparare colectiva, presupune nu numai privilegii, dar si obligatii si riscuri. Beneficiile sunt mult mai importante decat costurile, raportul lor este net in favoarea avantajelor unui nivel mult mai crescut de securitate decat pana acum, arata Ministerul de Externe.

Pe de alta parte, facilitatile in care urmeaza sa fie amplasate rachetele sunt de dimensiuni reduse si nu au potentialul sa modifice echilibrul strategic in Europa, potrivit MAE.

Presedintele Traian Basescu a anuntat la 4 februarie ca Romania a acceptat invitatia administratiei Obama de a gazdui interceptori de rachete ca parte a scutului american. Elementele ar urma sa fie desfasurate pana in 2015, in cea de-a doua faza a noii versiuni a scutului, care combina interceptori pe mare si pe uscat, cu scopul de a apara regiunea in eventualitatea unui atac cu rachete cu raza scurta sau medie de actiune.

