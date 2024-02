Marcel Raducanu dezvaluie adevarul despre fuga din Romania dupa 35 de ani

Unul dintre cei mai mari fotbalisti din istoria Romaniei, Marcel Raducanu, a acceptat sa dezvaluie, la 35 de ani distanta, motivele pentru care in 1981 a fugit in Germania, unde locuieste chiar si in prezent.

Potrivit spuselor lui Raducanu, cele trei motive care l-au determinat sa ia aceasta decizie au fost dorinta de a activa intr-un campionat mai puternic, implicarea regimului comunist in fotbal si nefolosirea sa in meciul cu Anglia, de pe Wembley.

"Au fost trei motive intemeiate. In primul rand am vrut sa demonstrez ca pot face fata si in fotbalul din Vest. Puteam ramane mai intai la Nantes, francezii au vrut sa ma ia. In al doilea rand, am vrut sa raman in Germania, ma plictisisem de toate sedintele cu generalii in care veneau si ne povesteau cat de nasol e in Occident. A contat si faptul ca nu m-a bagat sa joc cu Anglia, pe Wembley, desi am fost fotbalistul anuui. Meritam si eu sa joc putin atunci", a explicat Raducanu la Digi Sport Special.

Acesta a mentionat ca s-au facut eforturi mari pentru ca si familia sa sa ajunga in Germania, prin interventii chiar la Nicolae Ceausescu.

"Cand am ajuns in Germania, la Dortmund, multi politicieni au insistat sa mi se dea familia aici si sa joc pentru echipa nationala. S-a ajuns pana la Ceausescu. Toata lumea ar fi avut de castigat", a explicat Raducanu.

Marcel Raducanu a fugit in Germania in 1981, cu ocazia unui meci al echipei nationale.

Intr-un interviu pe care l-a acordat Ziare.com in 2012, Marcel Raducanu a explicat pas cu pas aventura sa din Germania si problemele de care s-a lovit la inceput.

