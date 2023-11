Marele Del Piero crede in calificarea Romaniei la EURO 2020: "De aceea este frumos fotbalul"

Fostul mare jucator italian de fotbal Alessandro Del Piero este increzator in sansele Romaniei de a participa la EURO 2020, turneu final unde Bucurestiul va organiza pe Arena Nationala 4 meciuri, 3 in grupe si o optime de finala.

Del Piero (45 de ani) a participat la meciul de gala, caritabil, organizat la Madrid sambata intre Legendele Spaniei si Restul Lumii, acolo unde antrenor a fost Cosmin Olaroiu, iar pe teren s-a aflat pentru o perioada si Mirel Radoi, actualul selectioner al Romaniei. Scorul a fost 6-6, iar mai multe detalii puteti citi si mai jos:

Un fost jucator de legenda al lui Real Madrid, cuvinte de lauda pentru Ianis Hagi si fotbalul romanesc: "Are o calitate extraordinara, va ajunge un jucator de mare viitor"

Intrebat dupa aceasta partida daca Romania are sanse sa ajunga la EURO, Del Piero a raspuns: "De ce nu? Eu sper. Da, este o alta generatie, la fel cum se intampla si la nationala Italiei. A castigat mondialul, acum este o alta echipa si nu este usor, e clar. Dar de aceea este frumos fotbalul", a spus Alessandro Del Piero, intr-o interventie pentru televiziunea TelekomSport.

Ronaldinho, Roberto Carlos, Figo sau Dani Alves au mai evoluat pentru Stelele Lumii, unde antrenor a fost romanul Olaroiu, tehnicianul lui Jiangsu Suning, din China.

Italia a ratat calificarea la Mondialul din 2018, dupa un baraj cu Suedia, in timp ce Romania va evolua pe 26 martie intr-un baraj cu Islanda, in deplasare, pentru calificarea la EURO 2020. Daca invingem, vom mai juca un meci in deplasare, cu invingatoarea din Ungaria si Bulgaria, pe 31 martie.

"Squadra Azurra" va juca in meciul de deschidere al EURO 2020, pe Olimpico din Roma, in partida cu Turcia din grupa B.

D.A.