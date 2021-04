Decizia luata de Mirel Radoi legata de echipa nationala de fotbal

Ma gandesc si la demisie", a spus selectionerul Mirel Radoi la putin timp dupa finalul meciului pierdut in Armenia, 2-3.Si cum noaptea e un sfetnic bun, antrenorul echipei nationale nu mai parea asa convins de demisie la o zi dupa esecul rusinos de la Erevan.La sosirea in tara, Mirel Radoi a discutat cu sefii federatiei si cu secunzii sai. Apoi, el a luat hotarea legata de viitorul sau ca antrenor al nationalei.Conform unor surse Ziare.com, Radoi va ramane in continuare selectioner si va lupta cu Romania sa prinda locul doi, pozitie ce duce la baraj.In plus, el va fi si antrenorul nationalei olimpice la Tokyo, acolo unde vom fi prezenti dupa foarte multi ani.Mirel Radoi vrea sa ia si o medalie olimpica cu Romania.El este selectionerul Romaniei din noiembrie 2019, insa primul meci pe banca nationalei a fost in toamna lui 2020, din cauza pandemiei de COVID - 19.CITESTE SI: