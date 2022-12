Misiune imposibila pentru Romania si daca am fi invins Suedia! Spania are nevoie obligatoriu de o victorie in partida de luni

Selectionata Romaniei avea o misiune imposibila pentru calificarea la EURO 2020 in Spania, luni seara, in preliminariile EURO 2020, chiar si in conditiile unei victorii vineri seara, cu Suedia, pe Arena Nationala.

Si asta pentru ca Spania are nevoie obligatorie de o victorie luni seara cu Romania, trupa inca antrenata de selectionerul Cosmin Contra, poate pentru ultima data in mandatul sau. Spania are nevoie de o victorie cu tara noastra pentru ca trebuie sa ramana cap de serie la tragerea la sorti a fazei grupelor turneului final.

Spania va fi sigur in prima urna a tragerii la sorti de la Bucuresti, de pe 30 noiembrie, doar in conditia in care invinge Romania, astfel risca sa fie depasita.

Nationala lui Roberto Moreno e calificata matematic la EURO inca de pe 15 octombrie, dupa egalul cu Suedia, 1-1. Pentru iberici insa, e foarte important ca ei sa fie cap de serie in urna favoritilor la tragerea la sorti de pe 30 noiembrie. Momentan, cu cele 17 puncte avute, cele doua victorii cu Malta de pe ultimul loc nu se pun, sunt pe locul 6 in clasamentul capilor de serie, ultimul.

Si Spania e in mare forma, invingand vineri seara acasa pe Malta, scor 7-0. Un meci in care veteranul Santi Cazorla, ajuns la 34 de ani, reintors la Villarreal, a marcat primul gol la nationala dupa o pauza lunga, de pe 9 octombrie 2015 incoace.

Moreno mai are contract cu nationala pana la 31 iulie 2020, el fiind fostul secund al lui Luis Enrique.

Spania - Romania are loc luni seara de la 21,45, meci LIVE pe Ziare.com.

Prezenta masiva a fanilor romani pe Wanda Metropolitano. Peste 12.000 de fani vor asista la Spania - Romania

