Mutu il distruge pe Piturca: Nu mai pot sa tac! Va spun tot adevarul!

Adrian Mutu s-a dezlantuit la adresa selectionerului Victor Piturca imediat dupa fluierul final al meciului Romania - Grecia. "Briliantul" a prezentat toate detaliile incredibile din vestiarul echipei nationale si l-a atacat dur pe Victor Piturca.

"Gata, ajunge cu diplomatia! Nu mai pot sa tac! Va spun tot adevarul pentru ca daca mai tac lumea o sa creada ca sunt vreun prost sau ca nu am dreptate", si-a anuntat Mutu discursul violent pe care l-a avut la emisiunea Fanatik Show.

Varful lui Ajaccio nu s-a ferit de cuvinte si l-a responsabilizat pe Victor Piturca pentru pierderea calificarii la Cupa Mondiala.

"Cine sunt vinovatii? Antrenorul! Da, antrenorul! Daca va spun ce antrenamente se fac la nationala... Pai, joci sau nu joci, tot faci refacere. Dupa meciul cu Ungaria, jucatorii care nu au evoluat faceau antrenament fizic, jucau 4 la 4 pe jumatate de teren. I-am zis lui Piturca s-o lase mai moale, ca daca ne rupem cine mai joaca? Sedintele tehnice dureaza cate patru ore si nu ne spune nimic. Fiecare se uita unde vrea, fiecare intelege ce vrea! Dar la nationala e dictatura, nimeni nu spune nimic!", a declarat Mutu.

Atacantul a continuat, explicand modul in care Piturca a instaurat dictatura la nationala.

"Pe Piturca l-am deranjat ca am avut o opinie dupa meciul cu Olanda, cand am spus ca nu mi s-au oferit explicatii. I-am explicat lui Piturca la telefon ca am 34 de ani si nu mai trebuie sa spun cine sunt. A contat si poza cu baiatul lui, l-a deranjat. Daca vine un copil si-mi spune sa faca o poza, sa-i spun nu? Il mai deranjeaza si faptul ca vorbesc la sedintele tehnice, el vrea doar dictatura! Da, asta este la nationala! E dictatura! Vorbeste doar Piturca, nimeni nu are un cuvant de spus! Inaintea meciurilor ne ia laptopurile si telefoanele", a tunat Mutu.

Fotbalistul in varsta de 34 de ani a discreditat apoi calificarile pe care Piturca le-a obtinut pe banca nationalei.

"In istoria nationalei vor ramane doar doi antrenori: Ienei si Iordanescu. Ei au calificat echipa la un Campionat Mondial. Piturca va ramane in istorie doar pentru ca s-a certat cu Hagi si cu Mutu. Lui nu i s-a scandat niciodata numele pe stadion. Asta il doare cel mai tare", a mentionat fotbalistul.

Romania a remizat cu Grecia. Adio, Rio!

Echipa nationala a Romaniei a ratat calificarea la Cupa Mondiala, fiind eliminata de Grecia. In prima mansa, elenii s-au impus cu 3-1, in timp ce in returul programat marti seara scorul final a fost 1-1.

In confruntarea de pe National Arena, grecii au deschis scorul prin Mitroglou, iar romanii au egalat dupa un autogol al lui Torosidis.

Nationala Romaniei nu s-a mai calificat la Cupa Mondiala din 1998.

