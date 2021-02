Romania si Ungaria se bat pe un fotbalist din Liga 1. "Sunt nascut in Romania, dar noi vorbim numai maghiara in familie"

Convocat la nationalele de juniori ale Romaniei , fotbalistul este dorit si de Federatia de la Budapesta, care incearca sa-l faca elibigil pentru echipa maghiara.Tamas apartine de Academia Puskas, club care l-a blocat si nu i-a mai dat voie sa mearga la convocarile echipei nationale de juniori. Ultimul meci pentru Tamas sub culorile Romaniei a fost in 2017.El este nascut in Romania, iar Sepsi il foloseste ca jucator eligibil pentru regula Under 21."Nu stiu pentru cine o sa joc. Cine va trimite convocarea prima data, ma voi gandi si voi alege.Academia Puskas m-a sfatuit sa joc pentru Ungaria. Eu sunt nascut in Romania, dar in familie vorbim numai limba maghiara", a spus Nandor Tamas pentru digisport.Fotbalistul este nascut in anul 2000 si la un moment dat era considerat un mare talent al Romaniei.CITESTE SI: