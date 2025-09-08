National Arena, aproape terminat (Galerie foto)

Luni, 25 Iulie 2011, ora 11:42
National Arena, aproape terminat (Galerie foto)

Lucrarile la National Arena au intrat in linie dreapta.

Stadionul mai are nevoie doar de gazon si cateva retusuri pentru a fi gata sa primeasca 55.000 de spectactori pe meci.

In weekend, firma constructoare, Aurocon Romania, a instalat acoperisul retractabil si a publicat cateva poze.

Inaugurarea stadionului ar trebui sa aiba loc pe 10 august, la un meci amical intre nationalele Romaniei si Argentinei. Asta daca nu cumva sud-americanii ne vor face o surpriza...

Constructia stadionului National Arena a inceput in 2007, iar costurile totale se ridica la aproape 200 de milioane de euro.

Vizionati, mai jos, o galerie foto cu National Arena, la mai putin de 3 saptamani distanta de inaugurare

I.G.

