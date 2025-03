Nationala Romaniei, invinsa fara drept de apel de Olanda

Nationala Romaniei a fost invinsa categoric, scor 0-3, de reprezentativa Olandei, intr-un joc amical disputat marti seara pe Arena Nationala din Capitala.

Memphis Depay (min.47), Ryan Babel (min.56) si Luuk De Jong (min.81) au marcat golurile intalnirii la care au asistat aproximativ 25 de mii de spectatori.

La cinci zile distanta de la victoria impresionanta cu Turcia, selectionata pregatita de Cosmin Contra a oferit un joc modest impotriva unei nationale batave care tocmai a ratat, pentru a doua oara consecutiv, calificarea la un turneu final.

Contra a inceput meciul fara eroul de la Cluj, Gicu Grozav, dar cu Budescu inca din primul minut, insa olandezii au fost cei care au controlat partida.

Babel si Depay l-au incercat din greu pe Pantilimon, insa goalkeeperul lui Deportivo la Coruna a facut o repriza mare si, astfel, scorul la pauza a fost 0-0.

In repriza secunda insa Pantilimon n-a mai avut ce face, iar Depay si Babel au dus scorul la 0-2 in doar 10 minute. Ambele goluri au venit dupa centrarile lui Berghuis, din partea dreapta.

Ultima reusita a meciului i-a apartinut lui Luuk De Jong, tot dupa o centrare venita din partea dreapta.

Contra l-a aruncat in teren si pe Denis Alibec, in uralele spectatorilor, insa varful lui FCSB n-a reusit nici de aceasta data sa-si treaca numele pe tabela de marcaj.

Ads

Cipriotul de la centru a pus capat partidei, iar Cosmin Contra sufera prima infrangere in calitate de selectioner al Romaniei, la ultimul meci al nationalei din acest an.

Ati putut urmari, in direct pe site-ul Ziare.com, meciul amical dintre reprezentativele nationale ale Romaniei si Olandei.

Desfasurarea partidei:

min.90+2 - FINALUL PARTIDEI

min.90+1 - Stanciu trimite peste poarta dintr-o lovitura libera din partea stanga.

min.88 - De Jong scapa singur cu Pantilimon, dar goalkeeperul nostru deviaza in corner.

min.81 - GOOOL OLANDA!!! De Jong, intrat in partea secunda, marcheaza cu capul dupa o centrare de pe aceeasi parte dreapta!!!

min.79 - Alibec ia o actiune pe cont propriu, incheiata cu un sut peste poarta aparata de Cillessen.

min.77 - Ganea suteaza putin pe langa poarta batavilor.

min.75 - Inca o schimbare in reprezentativa tricolora: intra Pintilii, iese Hoban.

min.69 - Grozav cade in careu, cere penalti, dar arbitrul cipriot face semn ca jocul sa continue.

min.68 - Grozav are o sansa buna, dar reia pe centrul portii de la marginea careului.

Ads

min.67 - Contra il arunca in lupta si pe Alibec, in locul lui Bicfalvi.

min.63 - Inca doua schimbari facute de Contra: ies Tanase si Hanca, intra Grozav si Torje.

min.60 - Inceput foarte slab de repriza pentru selectionata noastra, care abia reuseste sa indeparteze mingea din propriul careu.

min.56 - GOOOL OLANDA!!! Acelasi Berghuis centreaza din partea dreapta, iar de aceasta data Babel pune piciorul din cativa metri si duce scorul la 0-2!!!

min.47 - GOOOL OLANDA!!! Depay deschide scorul cu capul, dupa o centrare foarte buna a lui Berghuis!!!

min.46 - Doua schimbari in reprezentativa noastra: iese Budescu si Tucudean, intra Stanciu si Andone.

A INCEPUT REPRIZA SECUNDA

----------------------------------------

min.45+1 - FINALUL PRIMEI REPRIZE

min.45 - Babel inscrie cu capul, dar golul e anulat corect pentru offside.

min.42 - Depay reia cu capul pe langa poarta noastra.

min.39 - Veltman intra tare la Tanase si vede primul cartonas galben al partidei.

min.38 - Pantilimon iese din poarta si retine din fata lui Depay.

Ads

min.29 - Van Dijk respinge la o centrare a lui Budescu, venita dupa un contraatac fulger al "tricolorilor".

min.23 - Tanase suteaza de la marginea careului, insa mingea se scurge pe langa poarta.

min.22 - Budescu are o actiune superba in partea dreapta, suteaza surprinzator la poarta, dar Cillessen retine in cele din urma.

min.20 - Chiriches greseste copilareste, dar Pantilimon intervine din nou salvator, de data aceasta la un sut trimis de Babel din cativa metri.

min.17 - Pantilimon are o interventie de zile mari la un sut plasat de la marginea careului al lui Propper.

min.14 - Cillessen prinde fara probleme la un sut de la distanta trimis de Budescu.

min.13 - Pantilimon respinge cu greu la un sut in forta trimis de Depay, iar apoi retine la lovitura de cap a lui Ake.

min.11 - O prima ocazie pentru Olanda! Babel a reluat cu capul din 10 metri, dar Moti a reusit sa respinga.

min.9 - Budescu incearca sa-l surprinda pe goalkeeperul advers cu un sut de la mijlocul terenului, dar mingea se duce mult pe langa poarta.

Ads

min.8 - Ganea indeparteaza o centrare a lui Depay. Batavii au inceput mai bine partida.

INFO: Balasa s-a accidentat la incalzire, iar locul lui a fost luat de Hanca.

INFO: In tribunele Arenei Nationale sunt aproximativ 25 de mii de spectatori.

ora 21:01 - A INCEPUT PARTIDA

ora 19:55 - Cosmin Contra incepe meciul cu George Tucudean si Florin Tanase titulari in atac, in timp ce Bicfalvi si Hoban vor fi responsabili cu blocarea mijlocasilor batavi.

Pantilimon - Balasa, Moti, Chiriches, Ganea - Hoban, Bicfalvi - Chipciu, Budescu, Fl. Tanase - Tucudean.

INFO: Meciul se joaca pe Arena Nationala si e transmis in direct la TV de Pro TV.

Romania - Olanda: Lotul lui Contra, numerele alese de jucatori si echipa probabila

ECHIPELE:

ROMANIA: Pantilimon - Hanca, Moti, Chiriches, Ganea - Hoban, Bicfalvi - Chipciu, Budescu, Fl. Tanase - Tucudean.

Selectioner: Cosmin Contra.

OLANDA: Cillessen - Veltman, Ake, Van Dijk, De Ligt - Propper, Strootman, Blind - Berghuis, Babel, Depay.

Selectioner: Dick Advocaat.

Arbitru: Christos Nicolaides (Cipru).

Ads