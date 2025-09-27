Peste 45.000 de locuinte, finalizate anul trecut in Romania

Autor: Madalina Ionescu
Marti, 04 Martie 2008, ora 10:54
1004 citiri
Peste 45.000 de locuinte, finalizate anul trecut in Romania

In anul 2007 au fost finalizate in Romania 45.867 locuinte, cu 7.689 mai multe fata de anul 2006, din care 22.806 in mediul urban si 23.061 in mediul rural, arata datele Institutului National de Statistica (INS), informeaza NewsIn.

Potrivit INS, in 2007 au fost finalizate 42.314 locuinte din fonduri private si doar 3.553 din fonduri publice. Repartitia pe fonduri de finantare a locuintelor terminate releva faptul ca in anul 2007 fata de anul precedent a crescut numarul locuintelor realizate din fonduri private cu 8.905 locuinte (respectiv cu 4,8 puncte procentuale). Numarul locuintelor din fonduri publice a scazut cu 1.216.

In privinta distributiei in profil regional, aceasta pune in evidenta o tendinta de crestere a numarului locuintelor terminate in toate regiunile de dezvoltare. Cele mai importante cresteri au fost inregistrate in regiunile de dezvoltare: Bucuresti - Ilfov ( + 1932 locuinte ), Centru ( + 1826 locuinte ), Vest ( + 1535 locuinte ), Sud-Muntenia (+ 791 locuinte) si Nord-Vest (+ 770 locuinte ).

Potrivit INS, in regiunea de dezvoltare Nord - Est au fost finalizate 8.180 de locuinte, in Sud - Est 6.684 de locuinte, iar in Sud - Muntenia, 6.201 de locuinte. In Bucuresti - Ilfov au fost ridicate anul trecut 6.746 locuinte, iar in zona Centru, 5.094 de locuinte.

Datele statistice ale Institutului National de Statistica mai arata ca la 31 decembrie 2007, dintr-un total de 120.570 de locuinte in curs de executie, cele mai multe se aflau se aflau in stadiul de finisaj ( 37,7%), adica aproximativ 45.470 de locuinte, urmate de cele aflate in stadiul de executare a structurilor (31,1%), circa 37.495 locuinte, iar 36.133 de locuinte se aflau in stadiul de executare a fundatiilor. In plus, 1.472 de locuinte erau terminate, dar nereceptionate, potrivit INS.

In ceea ce priveste trimestrul IV din 2007, comparativ cu trimestrul IV din 2006, numarul locuintelor terminate a inregistrat o crestere cu 0,8%. Astfel, pe parcursul trimestrului IV al anului trecut au fost finalizate 17.582 locuinte, din care 8.605 in mediul urban si 8.977 in mediul rural.

