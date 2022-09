Primul ghid pentru parintii de copii cu dizabilitati, lansat la Craiova

World Vision Romania (WVR) si Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului (ANPDC) vor lansa joi, 17 septembrie, la Bucuresti si la Craiova primul ghid adresat parintilor care au copii cu dizabilitati.

Lansarea ghidului va avea loc in Banie cu ocazia Zilei Internationale a Persoanelor cu Dizabilitati in cadrul unei mese rotunde la care vor fi invitati sa participe reprezentanti ai autoritatilor locale, Protectia Copilului, Directia de Sanatate Publica, Universitatea din Craiova, dar si ONG-uri active in domeniu. Nu vor lipsi nici parintii copiilor cu dizabilitati, informeaza AmosNews.

Potrivit reprezentantilor World Vision Dolj, scopul proiectului "Toti copiii au drepturi egale!" este, in primul rand, acela de a informa si incuraja parintii care au copii cu dizabilitati pentru ca drepturile acestora sa poata fi respectate.

"Copiii cu nevoi speciale si parintii lor trebuie sa-si cunoasca drepturile pentru a se putea bucura de ele. Ghidul realizat de World Vision ofera o abordare complexa si structurata a problematicii incluziunii sociale a copiilor cu dizabilitati.

De asemenea, pune la dispozitie informatii importante atat pentru parintii care au copii cu nevoi speciale, cat si pentru specialistii si persoanele care interactioneaza cu acestia", a declarat Ileana Savu, Secretar de Stat in cadrul ANPDC.

Ghidul, conceput si editat in limba engleza de catre biroul regional MEER (Middle East / Eastern Europe) al World Vision International, a fost tradus pana in prezent in sapte limbi si lansat in alte sase tari din regiune.

