Radu Voina, despre esecul nationalei Romaniei la Campionatul Mondial

Antrenorul nationalei de handbal a Romaniei, Radu Voina, a comentat la rece prestatia dezamagitoare a "tricolorelor" la Campionatul Mondial recent disputat in Brazilia.

Tehnicianul primei reprezentative sustina ca nationala nu a putut mai mult la Sao Palo din cauza pregatirei proaste si a absentelor din lot.

"Am avut o evolutie care ne-a dezamagit in principal pe noi, care am fost acolo. Ne-am dat seama pe parcursul competitiei ca nu putem face treaba buna. Iata concluzia trista, ca nu a fost cazul. Si ceea ce se anticipa de mult timp, ca rezervorul handbalului romanesc se goleste, s-a dovedit a fi o realitate.

Nu s-a putut mai mult pentru ca a fost un sistem nou de desfasurare al competitiei. Practic acest Mondial a fost format din doua campionate. Unul, in grupa, in care conta foarte mult clasamentul , indiferent de rezultate, urmand ca incrusarile sa se faca dupa o ecuatie stabilita dinainte. Singurul meci in care Romania a jucat mai aproape de valoarea ei a fost cel cu Croatia, dar cu un meci nu se poate rezolva totul, mai precis aceasta a doua parte a CM nu a fost pregatita cum trebuie.", a declarat Vointa pentru Prosport.

In privinta unei eventuale demisii, antrenorul echipei nationale a cerut timp de gandire.

"Niciodata nu mi-am pus problema sa renunt in timpul competitiei, chiar daca au fost momente de suparare, enervare, nemultumire. In momentele alea daca tot te-ai dus cu un scop, trebuie sa ramai concentrat si sa-ti duci treaba pana la capat. Dupa competitie, dupa ce dormi linistit cateva nopti, poti sa iei cateva decizii la rece. Ma voi gandi foarte bine la acest aspect si voi lua decizia care mi se pare cea mai buna spre satisfactia sau dezamagirea altora.", a punctat Voina.

Nationala Romaniei s-a clasat pe locul 13 la Campionatul Mondial din Brazilia, a doua cea mai slaba performanta din istorie. Turneul disputat in America de Sud a fost castigat de Norvegia.

