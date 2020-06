Raducioiu dezvaluie motivul pentru care s-a retras din nationala Romaniei la doar 26 de ani

Ziare.

Fostula atacant roman spune ca a avut mai multe neintelegeri cu staff-ul tehnic si, in plus, renuntase la colaborarea cu impresarul Ioan Becali."M-am retras de la echipa nationala din cauza unor neintelegeri avute cu staff-ul, cu domnul Iordanescu. Dupa Euro din 1996, care a fost un dezastru pentru noi, intr-un context ciudat pentru noi, am avut trei infrangeri, am inteles atunci ca era momentul de a ma retrage. Nu ma mai regaseam in acesta echipa nationala", a spus Raducioiu la Telekom Sport "Incepusem sa am probleme cu antrenorii, incepusem sa am probleme cu ... Eu tocmai imi incheiasem colaborarea cu Ioan Becali si am inteles ca ceva nu mai era in regula. Am luat aceasta decizie, iar acum, daca au mai trecut cativa ani, mi-am dat seama ca trebuia sa lupt putin mai mult, nu trebuia sa imi cedez atat de repede locul meu la echipa nationala. Era o schimbare de generatie la echipa nationala, am simtit ca imi pierdeam locul de titular si nu-mi doream ca suporterii romani sa vada declinul meu", a mai spus acesta.Revenind la despartirea de Ioan Becali si influenta acestuia la nationala Romaniei, Raducioiu afirma: "Nu trebuie sa ne ascundem, conta si influenta impresarilor la echipa nationala, dar trebuie sa recunosc ca ii datorez foarte multe lui Ioan Becali, am ramas intr-o relatie foarte buna cu el".Raducioiu a dezvaluit si conversatia pe care a avut-o cu Anghel Iordanescu dupa EURO 1996."Dupa Europeanul din 1996, din cate imi aduc aminte, mi-a spus ceva de genul 'Radu, nu-ti mai garantez locul de titular'. Si i-am zis: 'Nea Puiu, eu nu mai vin. Am vorbit si cu Mircea Sandu', iar el mi-a spus ca imi respecta decizia. A fost alegerea mea, nu mai acceptam sa fiu rezerva. Intr-un fel, m-am simtit tradat", a conchis acesta.Florin Raducioiu a jucat pentru nationala Romaniei in perioada 1990-1996, perioada in care a strans 40 de selectii si a marcat 21 de goluri.