Razvan Rat prezinta motivul straniu pentru care a fost indepartat de la nationala Romaniei

Ziare.

com

Fostul fundas stanga sustine ca n-a fost convocat la nationala Romaniei deoarece selectionerul din acea perioada, Christoph Daum, a considerat ca are prea multa influenta."Mi-a spus la telefon ca am prea multa influenta la echipa nationala si ca jucatorii sunt de partea mea. Si ca i-as putea face probleme in vestiar daca nu joc titular. Nu avea niciun motiv sa nu ma cheme, nici ca-s batran, nici ca-s urat, ca mi-a cazut un genunchi sau mai stiu eu ce. Aveam acelasi numar de meciuri amicale, ba chiar mai multe decat ceilalti jucatori", a spus Rat intr-o interventie la Digi Sport "Nu avea niciun drept sa nu ma cheme dupa Euro. Vorbesc la modul in care a facut-o. Putea sa-mi spuna 'nu te mai chem' si gata. Eu sunt Christoph Daum si nu mai vreau sa te chem. Asa nici nu mai aveam ce sa comentez", a adaugat fostul international roman.Razvan Rat a strans 113 prezente in nationala Romaniei, in perioada 2002-2016.2 goluri a marcat Rat pentru "tricolori".