Romania a ratat calificarea directa la CM 2011

Nationala Romaniei de rugby a terminat la egalitate, scor 21-21, meciul disputat sambata, in deplasare, in compania reprezentativei Rusiei, in cadrul Cupei Europene a Natiunilor.

"Tricolorii" au reusit doua eseuri, prin Botezatu si Dimofte, in timp ce Vlaicu si Calafeteanu au punctat prin lovituri de penalizare, ultimul de doua ori.

In urma acestui rezultat, Romania a ratat sansa de a se califica direct la Cupa Mondiala din 2011 si mai poate spera doar la locul 3, care duce in recalificari, insa pentru asta are nevoie de victorii in meciurile cu Georgia si Portugalia.

Georgia si Rusia si-au asigurat prezenta directa la Cupa Mondiala, ocupand primele doua pozitii in grupa.

C.F.

Ads