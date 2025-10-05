Romania a ratat calificarea la Europenele de handbal, dupa un esec in Polonia

Duminica, 18 Iunie 2017, ora 20:20
Nationala masculina de handbal a Romaniei a ratat calificarea la Campionatul European din 2018, dupa ce a fost invinsa de Polonia cu 32-31 (19-13), duminica, la Gdansk, in ultimul meci din Grupa preliminara 2.

Romania a fost condusa de la un capat la altul al meciului, aceasta fiind a patra sa infrangere consecutiva, dupa doua victorii in primele meciuri ale campaniei.

Romania nu s-a mai calificat la Campionatul European de 22 de ani.

Pentru tricolori au marcat Cristian Fenici 5 goluri, Marius Mocanu 4, Valentin Ghionea 4, Chike Onyejekwe 4, Demis Grigoras 3, Dan Racotea 3, Marius Sadoveac 3, Ciprian Sandru 2, Iosif Buzle 1, Ionut Ramba 1, Roland Thalmaier 1.

Pentru gazde au inscris Arkadiusz Moryto 10 goluri, Rafal Przybylski 8, Antoni Langowski 4, Kamil Syprzak 3, Piotr Chrapkowski 2, Przemyslaw Krajewski 2, Jan Czuwara 2, Michal Potoczny 1.

Au arbitrat spaniolii Oscar Raluy Lopez si Angel Sabroso Ramirez, delegat EHF a fost norvegianul Dagfinn Villanger.

Primele doua clasate si cea mai buna formatie de pe locul al treilea in cele sapte grupe se vor califica la turneul final din Croatia, programat intre 12 si 28 ianuarie 2018.

Belarus si Serbia au ocupat primele doua locuri si s-au calificat la turneul final, Romania a ocupat locul 3, cu 4 puncte, iar Polonia a terminat ultima, cu 4 puncte. In tur, Romania a dispus de Polonia cu 28-23.

