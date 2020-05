Romania anunta din nou ca doreste sa organizeze Euro 2028. Pe ce stadioane pot avea loc partidele

Ziare.

com

Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe a facut acest anunt, spunand in acelasi timp ca este luata in considerare si organizarea unui EURO de tineret, tot la fotbal, dar si a Campionatului Mondial de rugby."Euro 2028 in Romania e o idee generoasa, in parteneriat cu Bulgaria, Serbia si Grecia. Ar putea fi un dosar comun. Ne gandim si la Campionatul Mondial de Rugby. Planuim sa organizam Campionatul European de Tineret de fotbal la Bucuresti, e o colaborare cu Federatia Romana de Fotbal, lucram la asta", au fost declaratiile lui Stroe, aflat duminica in direct la televiziunea ProX.Acelasi ministru mai sus citat a dezvaluit si care sunt cele 4 stadioane luate in calcul pentru Romania la acest EURO, e vorba de Arena Nationala, Steaua , Cluj Arena si Ion Oblemenco Pana acolo insa, Romania are de organizat 4 meciuri la EURO 2021, 3 in faza grupelor si o optime de finala.Romania inca nu este calificata la acest European pe care il va si gazdui. Trebuie sa trecem de un meci de baraj cu Islanda in deplasare si apoi daca invingem de un alt meci, tot in deplasare, cu invingatoarea dintre Ungaria si Bulgaria.D.A.