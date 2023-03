Romania castiga in Muntenegru, dar termina grupa din Liga Natiunilor pe locul doi

Nationala Romaniei s-a impus cu 1-0 in Muntenegru, in ultimul meci din cadrul grupei a 4-a din Divizia C a Ligii Natiunilor.

Cu 12 puncte acumulate in cele sase partide, echipa antrenata de Cosmin Contra a terminat insa pe locul secund, la doua puncte in spatele Serbiei, care a castigat grupa, dupa ce a invins Lituania cu 4-1.

Singurul gol al partidei jucate marti seara la Podgorica a fost reusit de George Tucudean, in minutul 44.

O victorie insa trista, pentru ca Romania a ratat primul loc in grupa si nici pozitia secunda nu ne ajuta prea mult, fiind dupa Bulgaria si Israel. De asemenea, la tragerea la sorti a preliminariilor clasice pentru Campionatul European din 2020 vom fi in urna a 4-a valorica.

Jocul de la Podgorica a fost in pericol sa fie amanat, din cauza ploii torentiale ce a lovit capitala Muntenegrului. Gazonul a rezistat insa, iar arbitrii au hotarat ca meciul poate fi disputat.

Cu Keseru si Tucudean in atac, nationala Romaniei a inceput bine partida si a ratat mai multe ocazii importante. Jocul a continuat in acelasi ritm, iar golul a picat in cele din urma cu un minut inainte de finalul primei reprize. A marcat Tucudean, cu noroc, dupa ce portarul Petkovic a gafat la sutul trimis de atacantul CFR-ului de la distanta.

Ads

In repriza secunda, "tricolorii" au continuat sa-si creeze ocazii, dar si gazdele au iesit la jos si au fost periculoase in cateva randuri.

In minutul 70, arbitrul Felix Zwayer a dictat cu usurinta o lovitura de pedeapsa pentru gazde, insa Tatarusanu a aparat la executia lui Jankovic.

O victorie meritata pentru nationala Romaniei, care a aratat un joc frumos in Muntenegru, insa una amara, dupa ce-am ratat urna a 3-a valorica la tragerea la sorti a preliminariilor clasice pentru EURO 2020 din cauza unui singur gol.

Vezi:

Ati putut urmari, in direct pe site-ul Ziare.com, partida dintre reprezentativele Muntenegrului si Romaniei, din cadrul ultimei etape a grupei 4 din cadrul Diviziei C a Ligii Natiunilor.

Ads

Desfasurarea partidei:

min.90+5 - FINALUL MECIULUI

min.90 - Partida de la Podgorica va fi prelungita cu 5 minute.

INFO: Serbia s-a impus cu 4-1 in fata Lituaniei si a castigat grupa.

min.88 - Ultima schimbare facuta de Cosmin Contra: iese Keseru, intra Baluta.

min.87 - Kosovic marcheaza, insa golul e anulat pe motiv de offside.

min.82 - Schimbare si in nationala noastra: iese Chipciu, intra Deac.

min.81 - Schimbare la Muntenegru: iese Jankovic, intra Djordjevic.

Vezi: LIVE Grupa Romaniei in Liga Natiunilor: Rezultate si clasament in timp real

min.74 - Prima schimbare facuta de Cosmin Contra: iese Tucudean, intra Puscas.

INFO: Serbia conduce Lituania cu 4-1 si de data aceasta chiar nu se mai poate intampla nimic.

min.72 - APARA TATARUSANU! Goalkeeperul nostru respinge penaltiul executat de Jankovic!

min.70 - PENALTI MUNTENEGRU! Sapunaru impinge un adversar in careu, iar arbitrul arata cu usurinta punctul cu var!

Ads

INFO: Un nou gol marcat de Serbia, care conduce acum cu 3-1.

min.69 - Chipciu faulteaza si vede si el cartonasul galben.

min.67 - Simic primeste si el cartonasul galben.

min.66 - Mugosa e blocat in momentul sutului de Moti. Riscanta, dar excelenta interventia fundasului lui Ludogorets.

min.64 - Schimbare in nationala Muntenegrului: iese Beciraj, intra Boljevic.

min.63 - Ce ocazie! Chipciu e gasit intr-o pozitie buna la marginea careului, suteaza pe colt, dar Petkovic reuseste sa respinga.

INFO: Lituania reduce din diferenta in Serbia si continua sa speram. E 2-1 pentru gazde, cu 3 goluri marcate in primele 20 minute ale reprizei secunde.

min.61 - Ivanic il opreste prin fault pe Maxim si e avertizat de centralul partidei.

min.60 - Keseru suteaza superb din afara careului, insa replica lui Petkovic e pe masura.

min.59 - Chipciu suteza, iar Petkovic retine cu dificultate, in doi timpi.

INFO: Serbia face 2-0 si isi adjudeca astfel prima pozitie.

Ads

min.53 - Manea il faulteaza la marginea careului pe Jovovic si vede cartonasul galben.

INFO: Serbia deschide scorul cu Lituania si revine pe prima pozitie in clasamentul grupei.

min.49 - Maxim patrunde bine in careul advers, incearca sa combine cu Keseru, dar mingea sare complet aiurea din atacantul nostru.

A INCEPUT REPRIZA SECUNDA

--------------------------------------

Vezi: LIVE Grupa Romaniei in Liga Natiunilor: Rezultate si clasament in timp real

min.45+1 - FINALUL PRIMEI REPRIZE

min.45 - Prima repriza va fi prelungita cu un minut.

INFO: La acest scor, coroborat cu egalul inregistrat in Serbia, "tricolorii" sunt pe primul loc al grupei.

min.44 - GOOOOOL ROMANIA!!! Petkovic gafeaza la un sut de la 25 de metri al lui Tucudean, iar Romania urca pe primul loc in grupa!!!

min.36 - Vesovic patrunde neasteptat de usor in careul nostru si creaza panica. In cele din urma, mingea e indepartata.

Ads

INFO: In celalalt meci al grupei, Serbia e tinut in sah de Lituania, scor 0-0 dupa 35 de minute.

min.34 - Tucudean ii paseaza lui Keseru intr-o pozitie buna, insa mingea e cam in fata, iar atacantul lui Ludogorets nu reuseste sa reia puternic spre poarta gazdelor.

min.29 - Jovovic primeste si el un cartonas galben.

min.28 - Keseru are o interventie periculoasa in careul advers si se alege cu un cartonas galben.

min.25 - Tosca intervine excelent si respinge la o centrare periculoasa a lui Beciraj.

min.21 - Stanciu executa pe jos un corner, mingea ajunge in centrul careului la Keseru, insa acesta reia defectuos! O noua ocazie importanta irosita de selectionata noastra!

min.20 - Ce ocazie! Chipciu trimite un sut-centrare, iar Petkovic se intinde serios si scoate de sub bara!

min.19 - Keseru suteaza din unghi, insa mingea se duce in plasa laterala a portii aparate de Petkovic.

min.17 - Ce ocazie! Tucudean reia slab din cativa metri, iar Contra da cu carjele de pamant de suparare.

min.10 - Kosovic vede primul cartonas galben al partidei dupa o intrare dura asupra lui Stanciu.

min.9 - Tatarusanu iese bine din poarta si repara o greseala a lui Sapunaru.

min.4 - Ce sut! Anton trimite frumos de la aproximativ 25 de metri, iar mingea trece milimetric pe langa poarta gazdelor! Inceput in forta al "tricolorilor", care si-au creat 3 ocazii in primele 4 minute!

min.3 - Tucudean reia la o centrare a lui Stanciu, insa mingea se duce mult pe langa poarta muntenegrenilor.

min.1 - Ocazie buna pentru "tricolori", cu un sut al lui Tosca respins de aparatorii adversi.

Vezi: Cum pot castiga tricolorii grupa din Liga Natiunilor

ora 21:46 - A INCEPUT MECIULUI

ora 21:40 - Arbitrul a luat decizia ca meciul sa inceapa, dar poate decide intreruperea jocului in cazul in care va continua sa fulgere.

ora 21:30 - Continua sa ploua la Podgorica, insa terenul nu arata tocmai rau. Ramane de vazut ce va decide brigada de arbitri.

Vezi: FRF, anunt de ultima ora despre posibila amanare a meciului Muntenegru - Romania: Motivul pentru care se tem oficialii

ora 20:05 - Cosmin Contra a hotarat echipa cu care va incepe meciul: Tatarusanu - Manea, Sapunaru, Moti, Tosca - Anton, Stanciu - Chipciu, Keseru, Maxim - Tucudean.

ora 19:24 - Sport.ro anunta ca arbitrul va lua o decizie la ora 21:00, atunci cand va iesi sa faca o inspectie a terenului de joc.

ora 19:15 - La Podgorita a plouat torential toata ziua, fiind in vigoare chiar un cod rosu de ploi si vant. In plus sunt si descarcari electrice, iar meciul dintre reprezentativele Muntenegrului si Romaniei risca sa fie amanat.

INFO: Partida se joaca la Podgorica si e transmisa in direct in Romania de Pro TV.

INFO: Pentru a termina grupa pe primul loc, Romania are nevoie de victorie, dar si ca Serbia sa se incurce de Lituania, intr-o partida programata de la aceeasi ora.

Vezi:

INFO: In septembrie, pe stadionul Ilie Oana din Ploiesti, Romania si Muntenegru au terminat la egalitate, scor 0-0.

ECHIPELE:

MUNTENEGRU: 1. Petkovic - 23. Marusic, 5. Kopitovic, 22. Simic, 7. Vesovic - 18. Kosovic, 20. Ivanic - 10. Jankovic, 9. Mugosa, 16. Jovovic - 11. Beciraj (cpt.).

Rezerve: 12. Mijatovic, 13. Ljuljanovic, 2. Radunovic, 3. Boljevic, 4. Hocko, 6. Vujacic, 8. Djordjevic, 14. Zoric, 15. Kajevic, 17. Mirkovic, 19. Scekic, 21. Klimenta.

Selectioner: Ljubisa Tumbakovic.

ROMANIA: 12. Tatarusanu - 6. Manea, 22. Sapunaru-cpt., 4. Moti, 3. Tosca - 15. Anton, 23. Stanciu - 7. Chipciu, 10. Maxim, 13. Keseru - 19. Tucudean.

Rezerve: 1. Pantilimon, 16. Nita - 2. Pascanu, 5. Baluta, 8. Hagi, 9. Puscas, 11. Bancu, 14. Nedelcearu, 17. Deac, 18. Marin, 20. Mitrita, 21. Cicaldau.

Selectioner: Cosmin Contra.

Arbitru: Felix Zwayer (Germania) .

Ads