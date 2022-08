Romania debuteaza in preliminariile Cupei Mondiale! Avancronica meciului cu Estonia

Nationala Romaniei debuteaza vineri, in Estonia, in preliminariile Cupei Mondiale din Brazilia, turneu care va avea loc peste doi ani.

"Tricolorii" se vor lupta pentru calificare in Grupa D, alaturi de Olanda, Turcia, Ungaria, Estonia si Andorra.

Prima partida va avea loc vineri seara, in deplasare, de la ora 21:00, contra Estoniei, dupa care Romania va primi marti vizita mult mai modestei reprezentativei a Andorrei.

Nationala Romaniei nu s-a mai calificat la un turneu final al Cupei Mondiale din 1998, ratand trei editii consecutive.

Selectionerul Victor Piturca a declarat ca isi doreste sase puncte din meciurile Estonia si Andorrei, dar a afirmat ca balticii formeaza o echipa dificil de invins.

"Cel mai important joc este acesta cu Estonia, o echipa extraordinar de dificila care cu siguranta ne va pune probleme. Noi mergem cu gandul sa castigam in Estonia si cred ca putem reusi asta. Suntem constienti ca nu va fi simplu, noi insa vom face totul pentru cele trei puncte. Estonienii sunt foarte periculosi pe contraatac, lupta foarte bine, au un joc de uzura in care daca nu gasesti trasee e foarte periculos si e posibil sa pierzi", a precizat Piturca.

Antrenorul echipei gazda, Tarmo Ruutli, a declarat ca Romania este un adversar mai agresiv si mai puternic decat nationala Poloniei, pe care a intalnit-o de curand intr-un amical, dar ca orice rezultat este posibil in aceasta partida.

"Avem asteptari rezonabile. Totul incepe de la linia de start, nu exista garantii in fotbal. Nu este o cursa in care cel mai bun castiga intotdeauna. Se joaca pe teren, depinde si de forma de moment, de ziua pe care o prinzi. Vrem sa jucam un fotbal de calitate. Ca asta nu garanteaza mereu un rezultat pe masura, se intampla adesea in fotbal. Nu trebuie sa fim nici prea increzatori si optimisti, toata lumea are sanse. Romania este o echipa mult mai agresiva si mai puternica decat Polonia. Oricum, nimic nu este imposibil, trebuie sa profitam de oportunitatile pe care le vom avea" a spus Ruutli.

Prima intalnire oficiala

Romania si Estonia s-au mai intalnit de doua ori in istorie (ambele meciuri amicale), insa disputa programata vineri seara la Tallinn va fi prima infruntare oficiala. In 1937, "tricolorii" au pierdut cu 1-2 in Estonia, iar in 1999 s-au impus cu 2-0 la Bucuresti.

Echipele probabile:

Estonia: Pareiko - Jaager, Rahn, Klavan, Teniste - Dmitrijev, Vassiljev - Puri, Ojamaa, Kink - Oper;

Romania: Lobont - Rat, Chiriches, Goian, Matel - Bourceanu, Lazar - Tanase, Grozav, Torje - Marica;

Partida se va disputa pe stadionul "Lillekula" din Tallinn, cu incepere de la ora 21:00, si va fi arbitrata la centru de sarbul Milorad Mazici.

Meciul va fi transmis de postul TVR 1 si va putea fi urmarit in format LIVE Text pe site-ul Ziare.com.

