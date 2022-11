Romania, la tragerea la sorti a preliminariilor CM 2018: Ce grupa isi doreste Iordanescu

Nationala Romaniei va face parte din prima urna valorica la tragerea la sorti a preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2018, iar Anghel Iordanescu a dezvaluit ce preferinte are.

Selectionerul Romaniei isi doreste o grupa cu Slovacia, Irlanda de Nord, Bulgaria, Moldova si San Marino.

"Am facut cateva calcule, am cateva echipe cu care n-as vrea sa cadem in grupa. O grupa care am analizat-o ar fi una cu Romania, Slovacia, Irlanda de Nord, Bulgaria, Moldova si San Marino. Aceasta ar fi o grupa pe care eu o consider perfecta", a spus a spus Anghel Iordanescu la plearea spre Rusia, conform Digi Sport.

"Cu siguranta nu vom cadea in aceasta grupa asa ca n-are rost sa mai fac calcule, sa mai fac socoteli. Echipa noastra nationala trebuie sa se califice si la CE din Franta, si la CM din 2018", a continuat acesta.

La polul opus, o grupa de cosmar ar fi cu Italia, Suedia, Turcia, Cipru si Kazahstan.

Romania, in prima urna valorica la tragerea la sorti a preliminariilor Mondialului din 2018. Componenta urnelor

Tragerea la sorti a preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2018 va avea loc sambata, de la ora 18.

Evenimentul va putea fi urmarit in direct pe site-ul Ziare.com.

I.G.

Ads