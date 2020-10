Romania, trei infrangeri intr-o saptamana. Alibec: Am luptat, am incercat, dar atat s-a putut

"Cred ca am avut atitudinea mai buna fata de ultimele doua meciuri , dar nu am reusit sa marcam. Nu am fost foarte inspirati, am avut multe sanse de a marca, dar nu am fost in stare.Cred ca am controlat mai mult jocul, trebuia sa fim mai atenti in atac si sa marcam. Cred ca putem castiga urmatoarele doua partide, dar trebuie sa mai lucram putin in fata. Aceste trei infrangeri ne-au dat putin inapoi, dar mergem inainte, am luptat, am incercat, dar atat s-a putut. Este un grup bun la nationala, suntem ca o familie, dar ne lipseste victoria", a declarat Alibec la Pro TV.Reprezentativa Romaniei a fost invinsa, miercuri seara, pe stadionul Ilie Oana din Ploiesti, cu scorul de 1-0 (0-0), de selectionata Austriei, intr-un meci din etapa a IV-a a Grupei I din Divizia B a Ligii Natiunilor. Golul a fost marcat de Schopf, in minutul 76.Pentru Romania urmeaza, la 15 noiembrie, meciul de pe teren propriu cu Norvegia.In primele trei etape, tricolorii au remizat acasa cu Irlanda de Nord, scor 1-1, au invins in deplasare Austria, scor 3-2, si au pierdut la Oslo in fata Norvegiei, scor 0-4.