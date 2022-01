Romania - Ungaria: Primul "11" al lui Piturca

Nationala Romaniei va juca in weekend cu reprezentativa similara a Ungariei, intr-un meci din preliminariile Campionatului European din 2016.

Victor Piturca a convocat 24 de jucatori pentru aceasta intalnire, dar se confrunta cu ceva probleme.

Pozitia de fundas dreapta ii da cele mai multe batai de cap selectionerului, dupa ce Gabi Tamas s-a accidentat si va reveni pe teren abia prin primavara.

De asemenea, Piturca are dubii si in atac, unde nu-l va avea la dispozitie pe Ciprian Marica, suspendat dupa cartonasul rosu incasat in meciul cu Grecia.

In aceste conditii, echipa Romaniei va arata, cel mai probabil, astfel la intalnirea de sambata:

Tatarusanu - Chiriches, Grigore, Gardos, Rat - Pintilii, Hoban - Chipciu, Maxim, Tanase - Stancu.

Intalnirea dintre nationalele Romaniei si Ungariei e programata sambata, de la ora 19:00, in direct pe site-ul Ziare.com.

