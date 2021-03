"Am fost surprins sa joc cu cu Germania. Avem forta sa castigam in Armenia". Ce fotbalist l-a impresionat pe Mirel Radoi

"Este o mandrie sa imbraci tricoul nationalei ca titular, nu stiam nici inainte de Macedonia de Nord si nici de Germania, am fost mereu surprins.Cu Germania am simtit mereu ca putem sa dam gol, sa egalam sau chiar sa castigam.Dau totul la fiecare meci si a doua zi nu conteaza cat de obosit sunt. Fiecare meci trebuie tratat suta la suta cu victorie, dar se pot intampla multe.Avem forta sa castigam la Erevan", a declarat Popescu la FRFTV.Romania a fost invinsa, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (1-0), de Germania, in etapa a II-a a Grupei J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022. A marcat Gnabry, in minutul 16.Urmatoarea partida a Romaniei va fi miercuri, de la ora 19.00, in Armenia.