Romanii nu isi mai tin banii in banca

Ritmul de crestere a depozitelor in lei si valuta constituite, atat de populatie, cat si de firmele din Romania si-a temperat avansul anual la 35,2% in iulie, dupa ce in iunie acesta a fost de 40,1%, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei.

Volumul total al economiilor s-a cifrat in iulie la 140,37 miliarde lei (39,2 miliarde euro), in conditiile in care volumul economiilor in lei a scazut usor fata de iunie, cu 0,5%, pana la 49,9 miliarde lei (13,9 miliarde euro). Pentru intervalul iulie 2007 - iulie 2008, avansul pe acest segment a fost insa de 34,3%.

Pe de alta parte, volumul economiilor in valuta ale populatiei a scazut usor, cu 0,02%, in iulie fata de luna precedenta, pana la 28,3 miliarde lei (7,9 miliarde euro), insa ritmul anual de crestere a fost de 56,1%.

Ritmul anual de crestere a depozitelor inregistrat in iulie este cel mai redus din ultimele opt luni, in conditiile in care, in decembrie 2007 fata de decembrie 2006 depozitele populatiei si firmelor, in lei si valuta, avansasera cu 33,9%.

Raportat la luna precedenta, depozitele populatiei si firmelor au scazut cu 0,3% la finalul lunii iulie, de la 140,725 miliarde lei (38,6 miliarde euro), in conditiile in care cele in lei au coborat cu 0,5%, pana la 92,5 miliarde lei (25,8 miliarde euro), iar economiile in valuta au avansat usor, cu 0,1%, pana la 48 miliarde lei (13,4 miliarde euro).

In ceea ce priveste economiile persoanelor juridice, acestea au scazut puternic in iulie fata de iunie, cu 1,6%, pana la 42,46 miliarde lei (11,8 miliarde euro), pentru componenta in lei.

Tendinta de temperare a avansului s-a observat si pentru depunerile in valuta ale firmelor, care au crescut cu 0,2% fata de luna precedenta, pana la 19,75 miliarde lei, in conditiile in care, fata de iulie 2007, aceasta categorie a depozitelor a avansat cu 49,6%.

