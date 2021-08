Naționala de fotbal a României se schimbă total! "Nu o să mai vedeţi niciun jucător pe care l-aţi văzut în ultimii 2-3 ani"

“Am semnat pe doi ani şi va fi staful cu care a lucrat şi Adi Mutu. Mă bucur şi este o provocare imensă pentru mine această poziţie la under 21. Am şansa din nou să lucrez cu federaţia, aici tot timpul este un mediu profesionist. Vreau ca în aceşti doi ani să formez un grup foarte bun la nivel de echipă, cu care să atacăm Campionatul European şi să avem rezultate.Pentru că la nivel de echipe de club participăm din ce în ce mai puţin la nivel internaţional şi lucrul ăsta ne dăunează. Noi oferim jucătorilor meciuri foarte bune ca şi calitate, ca dinamică.Vrem să-i vedem că cresc, că vin cu drag. La echipa naţională putem să îi facem să înţeleagă că tricoul reprezentativei este foarte important. Cea mai mare provocare pot spune că, schimbându-se generaţiile acum, este să formezi un grup. Ambiţie oricum am, cel puţin să-i egalez, dacă nu să-i depăşesc, dar e un lucru care se face cu timpul. O generaţie schimbată total. Nu o să mai vedeţi niciun jucător pe care l-aţi văzut în ultimii 2-3 ani la nivel de under 21. Trebuie să avem grijă, să evaluăm foarte bine”, a spus Bratu.El a precizat că România are jucători tineri care încep să se impună. “Avem o masă bună de jucători din care putem alege. Avem o generaţie bună, tehnică, inteligentă, însă vom vedea cum vom reacţiona la nivel internaţional. Suntem aici să le punem cap la cap ca să ducem peste doi ani echipa la turneul final la un nivel foarte bun. În nu m-am gândit la lideri în mod expres, dar am în cap nişte jucători. Sunt foarte mulţi jucători care pot interpreta acest rol:.Tehnicianul a afirmat că a acceptat rapid propunerea FRF . “Când vine vorba de echipa naţională e foarte greu să refuzi. Am îmbrăţişat foarte rapid această oportunitate. O provocare imensă pe care vreau să o duc la bun sfârşit”, a adăugat el.Bratu a declarat că nu va avea o altă atitudine faţă de cluburile care nu i-au lăsat pe jucători la Olimpiadă. “Încercăm să înţelegem şi cluburile. Trebuie să sprijinim fotbalul în general. Acum va fi o nou campanie, cu totul altceva, şi nu am sentimente de pică, sau să nu iau un jucător că nu l-a dat la Olimpiadă”.Fostul atacant Florin Bratu a preluat naţionala Under 21, pe care o va conduce pentru următorii doi ani de zile, având ca obiectiv calificarea la Jocurile Olimpice din 2024.