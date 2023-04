Se incearca, din nou, privatizarea Postei Romane

Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei (MCTI) a anuntat reinceperea licitatiei pentru desemnarea unui consultant in vederea privatizarii Companiei Nationale Posta Romana.

O incercare similara a fost facuta in 2005, cand ministerul a primit scrisori de interes din partea a cinci companii (Credit Suisse First Boston, Daiwa Securities SMBC, FinansInvest, ING si PricewaterhouseCoopers) si a doua consortii (CA-IB Corporate, NM Rothschild&Sons Ltd si Ernst&Young, respectiv DZ Consulting si Raiffeisen Capital & Investments)

Licitatia a esuat insa, dupa ce MCTI nu a primit decat o oferta, venita din partea consortiului CA-IB Corporate, NM Rothschild&Sons si Ernst&Young. Legea prevede ca o licitatie nu poate continua decat daca se primesc cel putin doua oferte.

Anul acesta, termenul limita pentru depunerea scrisorilor de interes este 12 octombrie.