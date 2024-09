Selectionerul Greciei este amenintator: "Vrem sa luam puncte"

Antrenorul nationalei Greciei a parut foarte decis duminica la conferinta oficiala de presa, inaintea partidei Romania - Grecia de luni seara, in preliminariile EURO 2016.

Kostas Tsanas a afirmat ca selectionata sa a avut un parcurs dezamagitor in aceste preliminarii, insa e momentul trezirii, asa ca echipa sa vrea puncte luni: "Echipa nationala a Grecei are nevoie sa se regaseasca. Ne dorim sa luam puncte din acest meci. Trebuie sa ne prezentam la nivelul numelui echipei nationale a Greciei. Avem un respect deosebit fata de adversarul nostru. Romania are mult mai multe plusuri decat minusuri ca echipa si este mult mai puternica pe teren propriu", puncta Tsanas la Arena Nationala.

In tur, Romania a invins Grecia cu 1-0, gol din penalti Marica.

Romania - Grecia va fi in direct pe Ziare.com luni seara, de la ora 21.45.

D.A.

