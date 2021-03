Sindicatul Artis: "Beatrice Rancea trebuia sa fie demisa de la conducerea Operei Iasi de mult timp"

"E trist ca intr-o institutie de cultura sa existe probleme de aceasta natura. Noi am facut sesizari nenumarate la Ministerul Culturii de-a lungul timpului. De acolo este si raportul care a fost trimis catre Parchetul de pe langa Tribunalul Iasi. Probabil ca de acolo sunt si actiunile de astazi. Nu cunosc detalii vizavi de aceasta actiune. Stiam, intuiam ca se ancheteaza pentru ca noi am mai depus sesizari, si mai este un raport al Ministerului Culturii pe care ministrul Gheorghiu a spus ca il va face public, inca nu s-a intamplat asta.A fost si un raport al Curtii de Conturi, probabil ca s-au cumulat actele. Noi, Sindicatul Artis Moldova, am facut numeroase sesizari si pe probleme administrative, nu numai de probleme de aceasta natura. Probabil ca e mult mai grav decat pare. Sa vedem. Probleme au fost mereu si au fost sesizate prin memorii, adrese, am incercat si la institutie sa le rezolvam dar nu s-a vrut. (...) Tot strigam ca in pustiu sa se rezolve problemele pentru ca nu se poate. Avand acele rapoarte din punct de vedere administrativ, dupa parerea noastra, ar fi trebuit demisa", a declarat jurnalistilor Marius Aftaraghachi, liderul sindicatului Artis din cadrul ONRI.Liderul artistilor sindicalisti a reprosat totodata ca activitatile conducerii Operei iesene erau netransparente si nu exista cooperare cu sefii de compartimente iar achizitiile nu s-au facut transparent."Nu existau consilii artistice. Erau netransparente foarte multe dintre activitatile Operei, foarte putina cooperare. Era cam concentrata in centrul puterii, ca sa spun asa. Pentru o institutie publica ar fi trebuit sa aiba un cuvant de spus si sefi de compartimente, totul sa fie public, transparent vizavi de achizitii, de spectacole, de orice achizitii. Astea le-am tot reclamat. In plus, evaluarile (anuale ale personalului - n.r.) s-au facut dupa 9 luni. O evaluare simpla nu stim din ce motive s-a facut dupa 9 luni. Am reclamat si acest aspect. Mai sunt multe altele pe care le-am trecut in documente", a declarat Marius Aftaragaci.Disensiunile din interiorul ONRI au inceput in urma cu cativa ani, cand s-au efectuat o serie de concedieri, si s-au amplificat in 2020 odata cu desfiintarea postului de dirijor al Corului Juniorii Operei, Raluca Zaharia, careia i s-a oferit postul de sufleor si, totodata, posibilitatea de a lucra in continuare ca dirijor al corului de copii in baza unui contract de drepturi de autor. In acel context a fost organizat un protest, la care au participat si colegi din ONRI, dar si parinti ai copiilor de la cor. De asemenea, tot in cursul anului 2020 a fost concediat si prim balerinul Marculescu.Declaratia a fost facuta in contextul in care procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Iasi si ofiteri de politie judiciara au efectuat in cursul zilei de luni 26 de perchezitii domiciliare in Bucuresti si Iasi intr-un dosar in care se efectueaza cercetari cu privire la savarsirea infractiunilor de delapidare, fals si constituire de grup infractional organizat, in legatura cu mai multe nereguli la Opera Nationala Romana din Iasi.Dupa cateva ore de audieri, procurorii au plecat cu un sac de acte din sediul Operei Nationale Romane Iasi. De asemenea, managerul Operei Nationale Romane din Iasi, Beatrice Rancea, a fost ridicata de politisti si dusa pentru audieri la sediul DIICOT - Iasi, in cadrul unei anchete privind nereguli financiare la Opera cu un prejudiciu de 5 milioane de lei.