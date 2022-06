Situatia in grupa Romaniei de la Campionatul Mondial de handbal

Miercuri s-a disputat cea de-a patra etapa in Grupa C a Campionatului Mondial de handbal masculin din Suedia.

Nationala Romaniei a inregistrat prima victorie la acest turneu final, invingand modesta selectionata a Australiei, scor 29-14.

In celelalte meciuri ale grupei, Danemarca a trecut de Algeria cu 26-19, in timp ce Serbia si Croatiei au remizat, scor 24-24, calificandu-se la brat in faza urmatoare.

Clasament:

1.Danemarca 8p (147-88)

2.Croatia 7p (119-75)

3.Serbia 5p (111-101)

4.ROMANIA 2p (94-95)

5.Algeria 2p (73-91)

6.Australia 0p (59-153)

In ultima etapa, Romania va intalni Serbia, joi, de la ora 21:30.

