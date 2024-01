Somajul prinde aripi in Europa Centrala si de Est

Ratele somajului din Europa Centrala si de Est incep sa atinga cote alarmante, in Romania situandu-se la nivelul de 5,6 procente, la sfarsitul primului trimestru, potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.

Astfel, numarul somerilor din Romania a crescut la 513.621 de persoane, cu 1,5% mai mult decat in perioada similara a anului trecut.

In Ungaria, rata somajului din primul trimestru din 2009 a atins cel mai ridicat nivel din ultimii zece ani, pe fondul inchiderii unui numar mare de afaceri, din cauza crizei economice.

De la 8% in ultimele trei luni de anul trecut, rata somajului in Ungaria a crescut la 9,7 procente, potrivit institutului de statistica local, citat de Bloomberg. Potrivit autoritatilor, lucrurile vor continua sa se inrautateasca, Guvernul estimand o comprimare a ecomomiei cu sase procente, in acest an.

"Suntem in mijlocul unei recesiuni teribil de mare si este evident faptul ca vom avea o rata a somajului formata din doua cifre", a declarat Daniel Bebesy, manager la Budapest Investment Management.

Din cauza scaderii exporturilor, rata somajului din Republica Ceha a atins cel mai inalt prag din ultimii doi ani, de 7,7 procente. Pana la sfarsitul lui 2009, analistii economici estimeaza ca proportia va creste la 10%.

Din acest motiv, autoritatile cehe au inceput sa plateasca imigrantii care lucreaza acolo, pentru a pleca inapoi in tarile lor, intr-un program de trei milioane de dolari. Fiecare imigrant legal primeste 500 de euro si contravaloarea biletului pentru transport, pentru a ajunge acasa. Pentru fiecare copil sub 15 ani se plateste 250 de euro.

Ads

Din luna februarie, 1.345 de imigranti au intrat in acest program. Bela Hejna, directorul programului din partea Ministerului de Interne, a declarat ca, in opt luni, intentioneaza sa trimita acasa 2.000 de imigranti.

Rusii n-o duc nici ei prea bine, 8,5 procente din populatia activa, de 75,6 milioane de persoane, fiind in somaj, daca luam in considerare regulile Organizatiei Internationale a Muncii. Astfel, pana in luna februarie, 6,4 milioane de persoane nu aveau un loc de munca.

Totusi, doar 2,2 milioane de persoane sunt inregistrate oficial ca fiind somere, in Rusia, iar 1,7 milioane primesc ajutor de somaj. In ultimul an, rata somajului din Rusia s-a dublat, iar analistii sunt de parere ca va ajunge la 10 - 12% din populatia activa.

Potrivit ministrului pentru Sanatate si Dezvoltare Sociala, Tatyana Golikova, numarul somerilor in martie a scazut cu doar 0,5%.

"Per total, ne asteptam la un somaj anual de 7,8 milioane de oameni. Ne pastram estimarile de 2,8 milioane de someri inregistrati, pana la sfarsitul anului", a declarat Golikova.

Ads

Una dintre cele mai afectate tari este Polonia, cu o rata 11,2 procente in martie, in crestere fata de cele 10,9%, inregistrate in luna precedenta. In Republica Moldova rata somajului este, oficial, de 10%, insa analistii sustin ca este mult subestimata, existand mai multe regiuni in care fiecare a treia persoana nu are un loc de munca.

De asemenea, in Slovacia, s-a ajuns la un procentaj de 10,33%, in luna martie, potrivit ministrului Muncii, Problemelor Sociale si Familiei, Peter Zeman, citat de agentia TASR. Acest lucru reprezinta o crestere de 2,74% fata de aceeasi perioada a anului trecut.

Singura tara in care s-a observat o usoara imbunatatire, cel putin la nivel oficial, este Ucraina, potrivit Kyiv Post. Aici, rata somajului era de 3,1%, la sfarsitul lunii martie, potrivit Institului de Statistica, in usoara scadere fata de lunile ianuarie - februarie, cand 3,2% din populatia activa era in cautarea unui serviciu.

Ads