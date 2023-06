Strania poveste a lui Emil Sandoi: Platit cu sute de mii de euro... sa rateze calificari!

Nationala de tineret a Romaniei continua sa se zbata in anonimat sub conducerea lui Emil Sandoi.

Dupa remiza rusinoasa din Insulele Feroe, nationala under 21 a Romaniei se indreapta spre a cincea calificare ratata consecutiv la un turneu final sub mandatul lui Sandoi!

Totusi, desi rezultatele sunt dezastruoase, Emil Sandoi nu are de gand sa demisioneze si nici Federatia Romana de Fotbal nu are vreo intentie in aceasta directie.

Sandoi continua sa ramana la nationala mica a Romaniei, pe un salariu de peste 100.000 de euro pe an!

0-3 cu Tara Galilor, 1-5 cu Letonia, 0-0 si 1-1 cu Kazahstan, plus 2-2 cu Insulele Feroe sunt doar cateva din rezultatele rusinoase inregistrate de nationala under 21 a Romaniei in ultimii ani.

Rusine istorica: Tineretul Romaniei, egal cu Insulele Feroe!

Se cer pedepse dupa egalul Romaniei in Feroe: "Trebuie arsi!"

Emil Sandoi are 48 de ani si inainte de a ajunge la nationala mica a Romaniei le-a pregatit pe Universitatea Craiova si Pandurii Targu Jiu.

Ads