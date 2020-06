Suedezii si-au adus aminte de Romania dupa moartea lui George Floyd

Ziare.

Astfel, publicatia Expressen acuza UEFA de ipocrizie si noteaza ca nu face nimic pentru a stopa rasismul din fotbal."Am primit recent un memento ca detinatorii puterii din fotbalul mondial nu iau problema in serios. Nevinovatia Romaniei anuntata de UEFA dupa meciul din noiembrie si atacurile rasiste asupra lui Alexander Isak de la Bucuresti au fost marcate de aroganta. Nu a fost gasita nicio dovada, cu exceptia marturiilor lui Isaac si Robin Quasion, deoarece niciun microfon sau nicio imagine nu a putut verifica incidentele.Inainte si dupa meci, Suedia si presa din aceasta tara au fost acuzate ca faceau conspiratii despre rasismul din Romania. Odata cu achitarea venita din partea UEFA, ultimul cuvant a devenit cumva al lor", a scris Expressen Amintim ca fotbalistul suedez Alexander Isak a sustinut ca a fost victima rasismului pe National Arena, la partida disputata in luna noiembrie 2019 contra Romaniei.Isak a mers chiar la arbitru in partea secunda pentru a se plange ca este abuzat de fanii romani, iar acesta a orpit jocul pentru aproximativ 30 de secunde."Este un moment trist, dar eram pregatiti ca asa ceva sa se intample. Am putut gestiona cu bine acest moment cu ajutorul colegilor. L-am intrebat pe arbitru daca a auzit ce mi se striga si dupa cateva minute a oprit meciul. A zis ca opreste de tot meciul daca se mai intampla, iar eu i-am spus ca nu e nevoie. Au fost scandari rasiste, iar asa ceva nu ar trebui sa se intample in fotbal! Este cu adevarat plictisitor! Oricum, este placut ca intreaga echipa a fost alaturi de mine", a spus Isak dupa meci.In urma acuzatiilor lansate de suedezi, UEFA a deschis o procedura disciplinara.Totusi, in cele din urma UEFA a decis ca nu au existat manifestari rasiste la meciul dintre Romania si Suedia de pe Arena Nationala.In schimb, Federatia Romana de Fotbal a fost amendata cu 40.500 de euro pentru folosirea materialelor pirotehnice, aruncarea de obiecte in teren si afisarea de bannere interzise.C.S.