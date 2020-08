Timis: Festivalul de opera si opereta al ONRT aduce nume noi la pupitrul dirijoral si in program

"Am introdus in program seara de muzica romaneasca, o noutate, dupa succesul de public pe care l-am avut cu spectacolul extraordinar 'Lasati-ma sa cant', realizat de ONRT in cadrul Festivalului International Timisoara Muzicala (in anul 2018, n.r.), cu prilejul Centenarului, si prezentat la Muzeul de Arta si in foaierul devenit neincapator. De asemenea, dirijorul Mircea Ignat (dirijor, n.r.) si Cosmin Ifrim (tenor, n.r.) se prezinta pentru prima data ca artisti ai ONRT. Pe 10 septembrie va fi o seara Maia Morgenstern, un spectacol cu foarte multa muzica", a declarat, joi, pentru AGERPRES, managerul ONRT, Cristian Rudic.Festivalul incepe duminica, 30 august, cu o "Seara de opera", cu participarea solistilor si a orchestrei ONRT sub bagheta dirijorala a maestrului Mihnea Ignat. Urmeaza, pe 31 august, "Seara de muzica romaneasca", cu participarea solistilor ONRT si a Coralei Contrast, coordonator muzical Vasile Badescu.Marti, 8 septembrie, festivalul continua cu un "Concert de opereta", cu participarea solistilor si a orchestrei ONRT, sub conducerea muzicala a lui Peter Oschanitzky. Seara de miercuri, 9 septembrie, aduce "Anotimpurile" lui Antonio Vivaldi, un concert sustinut de orchestra de camera a ONRT. In program: "Anotimpurile" de A. Vivaldi (solista Corina Murgu), "Fledermaus", op 56 de J. Strauss si Fantezie "Largo al factotum" de G. Rossini (solist Traian Moldovan).Cea de-a XV-a editie a festivalului se incheie joi, 10 septembrie, cu seara "Nu sunt eu - Maia Morgenstern. O biografie", spectacol al Teatrului Dramaturgilor Romani. Directia de scena Victor Ioan Frunza, scenografia Adriana Grand.Organizatori, alaturi de ONRT sunt Ministerul Culturii, Primaria Municipiului Timisoara, Filarmonica "Banatul" din Timisoara si Casa de Cultura a Municipiului Timisoara.Toate evenimentele incep la ora 20.30, cu respectarea normelor de preventie si protectie impuse de INSP.