Tranzactiile imobiliare au scazut cu peste 35%, in ultimele cinci luni

Tranzactiile imobiliare au scazut cu 35,77%, in primele cinci luni ale anului, comparativ cu perioada similara a anului trecut, cand au fost inregistate aproape 210.000 de tranzactii, potrivit datelor Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania.

Astfel, in perioada ianuarie - mai 2009, au fost inregistrate 134.496 de tranzactii imobiliare, in scadere cu 74.193 fata de perioada ianuarie - mai 2009.

De asemenea, valoare impozitelor incasate din aceste tranzactii in aceasta perioada a fost de 174.727.499 lei, in scadere cu 64,14%, fata de cele 487.365.608 lei incasate in periada similara a anului trecut.

Comparativ cu perioada primelor patru luni, in intervalul ianuarie - mai 2009, tranzactiile imobiliare a cunoscut o revenire de un procent. In primele patru luni ale anului numarul a cestora a fost in scadere cu 36,35%, cand au fost inregistate 105.793 tranzactii, fata de cele 166.213 inregistate in intervalul ianuarie - aprilie 2008.

Ads