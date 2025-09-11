Tulcea: Prima poteca tematica din Muntii Macinului

Asociatia de Ecoturism din Romania (AER) va incepe luna viitoare amenajarea primei poteci tematice din Parcul National Muntii Macinului din judetul Tulcea.

Traseul Carabalu, conform AER, va prezenta vizitatorilor etajarea specifica a florei din Muntii Macinului, precum si speciile de fauna protejate de importanta europeana care exista in aceasta zona, respectiv testoasa dobrogeana, balaurul dobrogean, acvila tipatoare mica, soimul dunarean, vanturelul de seara.

Amenajarea primei poteci tematice din Parcul National Muntii Macinului se va realiza in cadrul proiectului "Trasee tematice - de la teorie la practica in Parcul National Muntii Macinului", finantat de Mol Romania si Fundatia pentru Parteneriat si pus in practica de AER in parteneriat cu administratia parcului.

