Business Focus: The Real Estate Event - The legacy edition

Tulcea: Prima poteca tematica din Muntii Macinului

Joi, 14 Mai 2009, ora 14:49
1436 citiri
Tulcea: Prima poteca tematica din Muntii Macinului
Foto: Ziare.com

Asociatia de Ecoturism din Romania (AER) va incepe luna viitoare amenajarea primei poteci tematice din Parcul National Muntii Macinului din judetul Tulcea.

Traseul Carabalu, conform AER, va prezenta vizitatorilor etajarea specifica a florei din Muntii Macinului, precum si speciile de fauna protejate de importanta europeana care exista in aceasta zona, respectiv testoasa dobrogeana, balaurul dobrogean, acvila tipatoare mica, soimul dunarean, vanturelul de seara.

Amenajarea primei poteci tematice din Parcul National Muntii Macinului se va realiza in cadrul proiectului "Trasee tematice - de la teorie la practica in Parcul National Muntii Macinului", finantat de Mol Romania si Fundatia pentru Parteneriat si pus in practica de AER in parteneriat cu administratia parcului.

Reacția Dianei Șoșoacă după asasinarea lui Charlie Kirk. „A avut curajul să spună adevărul într-o lume dominată de minciună, manipulare și cenzură”
Reacția Dianei Șoșoacă după asasinarea lui Charlie Kirk. „A avut curajul să spună adevărul într-o lume dominată de minciună, manipulare și cenzură”
Președinta S.O.S. România, Diana Șoșoacă, spune că asasinarea activistului de dreapta Charlie Kirk este un semnal pentru întreaga lume democratică în care libertatea de exprimare este mai...
România cumpără, din bani europeni, un avion destinat protejării graniței de est a UE. Va intra în dotarea Poliției de Frontieră
România cumpără, din bani europeni, un avion destinat protejării graniței de est a UE. Va intra în dotarea Poliției de Frontieră
Guvernul Bolojan a aprobat cumpărarea de către statul român a unui avion care va întări capacitatea de supraveghere a frontierei de est a României, care este și frontiera de est a UE....
#prima poteca tematica, #Munctii Macinului , #stiri Nationala Romaniei
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Au luat decizia finala: OUT cu selectionerul! Primul nume contactat e unul urias
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Sorin Grindeanu a "executat" doi lideri influenti de filiala. Se ascute lupta pentru congres | Surse
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Mașina premierului Donald Tusk a fost furată chiar în ziua incursiunii dronelor rusești pe teritoriul Poloniei. Unde a fost găsit autoturismul
  2. Un avion american B-2 testat o nouă bombă sub nasul Rusiei. Arma este făcută să distrugă nave
  3. George Simion, provocări extreme. I-a amenințat pe cei care au votat împotriva lui la prezidențiale. "Nu garantez că vor fi iertaţi"
  4. Controverse în Parlamentul European după refuzul de a ține un moment de reculegere pentru Charlie Kirk
  5. Oana Țoiu, alături de ambasadori din țări islamice, critică atacul israelian în Qatar: "Încălcare a suveranității Statului Qatar, cu potențial efect destabilizator asupra regiunii"
  6. Marea Britanie și-a demis ambasadorul în SUA. Legăturile cu infractorul sexual decedat Jeffrey Epstein i-au fost fatale lordului Mandelson
  7. Trucul cu telecomanda mașinii pe care șoferii nu îl știu. Un bărbat l-a încercat pe Porsche, Mazda și Mercedes ca să arate că e universal VIDEO
  8. Donald Trump îl decorează post-mortem pe aliatul lui, Charlie Kirk. Îi acordă cea mai prestigioasă medalie civilă a SUA. "A fost un campion al libertății"
  9. Medvedev dă vina pe Ucraina pentru asasinarea lui Charlie Kirk. "Cine urmează? Echipa MAGA trebuie să realizeze că, sprijinind Ucraina, sprijină criminali"
  10. Dronele ruse care au violat spațiul aerian al Poloniei vizau un hub logistic. Bundeswehr-ul le-a urmărit pe radar și a partajat datele cu NATO