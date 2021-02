EXCLUSIV Un fotbalist de la nationala de fotbal a Romaniei, batut in plina strada. "L-au atacat 10-12 persoane. A fost grup organizat"

Convocat in premiera la echipa nationala de juniori si titular in Liga 2 , la Petrolul Ploiesti , Mihai Constantinescu a fost atacat in cartierul 9 mai din orasul prahovean, sambata, 20 februarie.Fotbalistul se plimba in jurul orei 19.00 impreuna cu alti doi colegi de echipa, Mario Bratu si Cristian Lixandru, pe strazile cartierului ploiestean, cand s-a trezit lovit in zona fetei.Conform unor surse Ziare.com, plin de sange, Contantinescu a fost cel care a anuntat incidentul la numarul de urgenta 112.Transportat la spital, fotbalistul a fost dus in sectia de ATI, unde i s-au aplicat patru copci si a fost spitalizat. Politia a intrat pe fir si a luat legatura cu Mihai Constantinescu, care a depus plangere.Ziare.com a luat legatura cu tatal fotbalistului, care a povestit cu lux de amanunte despre incidentul grav petrecut in Ploiesti."L-au atacat in spate la Profi, acolo in cartier, 10-12 insi. L-au luat pe nepregatite. I-au spart arcada. Nu i-au luat nimic din buzunar, cel putin asa zice copilul.Am inteles ca Politia a retinut doi insi. Erau camere de luat vederi pe acolo. Bine ca nu a fost mai grav, eu m-am gandit la ce e mai rau.I-au dat niste palme, dupa care a venit unul din spate si i-a dat un pumn si i-a spart arcada. Am toate documentele.Copilul nu-i cunoaste, nu i-a mai vazut niciodata.Am inteles ca erau tineri, dar erau 10-12, era grup organizat. Sa nu fie pusi de cineva. Ceilalti colegi care erau cu el nu au luat bataie deloc, numai el a luat. Ei au fugit.Acum se fac cercetari. Ori au fost trimisi de cineva, nu stiu ce sa zic. Bine ca nu s-a intamplat ceva mai grav. A fost un grup organizat.A fost treaba de jumatate de ora. S-a intamplat rapid.A iesit din curte de aici si s-a intamplat intr-o jumatate de ora. Era un grup organizat", a spus Gabi Constantinescu, pentru Ziare.com.Mihai Constantinescu are 18 ani si este unul dintre cei mai talentati fotbalisti din lotul echipei Petrolul Ploiesti.El a fost convocat si la echipa nationala de juniori a Romaniei pentru meciul amical cu Serbia, din luna martie.CITESTE SI: