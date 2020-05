Un fotbalist roman face o declaratie superba dupa cateva luni de izolare in Italia: Pup pamantul cand cobor din avion si ajung in Romania

Ziare.

Internationalul roman spune ca asteapta cu nerabdare clipa in care va reveni in Romania."Eu sunt baiat de la tara, cum se spune la noi, sunt foarte adevarat si asa sunt facut eu. E greu pentru mine ca nu vorbesc niciodata cu nimeni in romaneste.Trebuia sa vin in iunie si mi-e ciuda ca nu vin pentru ca mi-e dor, cu situatia asta delicata prefer sa stau aici sa nu fac prostii si mi-e dor de miros. Cand vin in tara, cand cobor din avion, pup pamantul jos, mi-e dor de tara, de mancare, sa ma duc la magazin sa cer pastrama, carnati, sa mananc o samanta, sa joc un sah, o dama, d-asta mi-e dor! Asta e vacanta mea, nu sa ma destrabalez, sa stau cu baietii, cu verisorii mei, cu fratii mei, sa stau la tara, sa facem un gratar si sa stam toti impreuna sa povestim amintirile pe care le avem", a spus Mogos pentru Telekom Sport De asemenea, Mogos a explicat si care sunt planurile sale despre prima vacanta in Romania."Mi-as dori ca intr-o zi sa iau un camion ceva sa umblu toata Romania, cand eram mai mic faceam asa, dar vreau sa vad toata Romania, toate peisajele, cum mi-au spus mama si tata ca Romania e foarte frumoasa. Mi-e imi place Romania si cand pot, ma intorc intotdeauna. Si iarna asta m-am intors de anul nou", a adaugat Mogos.Vasile Mogos a plecat de tanar in Italia, iar acum evolueaza in liga a doua, la Cremonese.El are 19 meciuri , 2 goluri si 1 pasa decisiva in acest sezon.C.S.