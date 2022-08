Avertismentul lansat de Gica Hagi inaintea debutului nationalei Romaniei la Campionatul European de tineret: Ce sfat i-a dat lui Ianis

Gica Hagi lanseaza un avertisment inainte de debutul nationalei Romaniei la Campionatul European de tineret, programat in perioada 16-30 iunie, in Italia si San Marino.

Fostul mare jucator roman considera ca ar fi o greseala sa stabilim drept obiectiv atingerea semifinalelor sau a finalei.

"Ar fi o greseala sa le punem asta in fata. Una e s-o gandesti, alta e s-o pui doar pe hartie, cum au procedat columbienii in 1994. Lasati-i sa joace fiecare meci in parte, sa aiba incredere, sa intre cu tupeu pe teren. Lasati-i sa fie ei! Nu trebuie sa te lasi conditionat de adversar. Il analizezi, il cunosti cat e de puternic, iti iei masuri sa te aperi, dar e obligatoriu sa ataci. Daca nu stii asta, e greu sa fii mare", a spus Gica Hagi.

"Nu exista la un turneu final o echipa care sa nu fie foarte buna. Poti face zero puncte sau maximum! Dar trebuie sa fii de top, sa joci ambele faze, tot! Important e ca baietii astia ne dau sperante ca vom deveni iarasi mari", a adaugat acesta.

Gica Hagi a dezvaluit si sfaturile pe care i le-a dat lui Ianis Hagi inainte de Campionatul European de tineret.

"I-am spus sa mearga acolo cu gandul ca numai impreuna pot fi cei mai mari. Au un antrenor si un colectiv foarte bune, speram ca toti sa fie si inspirati. Viata inseamna oportunitati si decizii. Depinde doar de ei sa ne arate cat sunt, intr-adevar, de puternici", a spus Hagi, potrivit Gazeta Sporturilor.

Echipa nationala de tineret a Romaniei va debuta marti seara la Campionatul European ce are loc zilele acestea in Italia si San Marino.

Meciul dintre Romania si Croatia, din Grupa C de la EURO u21 2019, se va disputa marti seara, de la ora 19:30 - ora Romaniei, la Serravalle (San Marino).

Jocul va fi televizat in direct de TVR 1.

De asemenea, disputa dintre cele doua nationale va putea fi urmarita pe site-ul Ziare.com, in format LIVE text.

Tot astazi are loc si celelalt meci din grupa, Anglia - Franta, programat la Cesena, de la ora 22:00 - ora Romaniei.

