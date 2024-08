Scandal urias intre Steaua si nationala Romaniei

Un scandal urias a izbucnit intre oficialii Stelei si staff-ul nationalei de tineret a Romaniei.

Conducatorii formatiei din bulevardul Ghencea au investigat cazul excluderii mijlocasului Gabi Iancu din lotul reprezentativei Under 21 si au ajuns la concluzii incredibile.

Potrivit acestora, desi fotbalistul in varsta de 19 ani este acuzat ca a fugit din cantonament, el nu a facut decat sa iasa pentru cateva minute in fata hotelului. Stelistii spun ca au probe in acest sens, ei discutand cu angajatii stabilimentului si obtinand chiar inregistrarea camerelor de supraveghere.

Managerul Mihai Stoica si antrenorul Laurentiu Reghecampf au sustinut chiar o conferinta de presa convocata de urgenta, in ziua meciului cu Sageata Navodari, pentru a prezenta adevarul.

"Iancu are dreptate. Sunt oameni care au in maini destinele fotbalului romanesc mint cu nerusinare, isi dezinformeaza superiorii. Nici nu vreau sa cred ca Stelea putea lua masura asta stiind ce s-a petrecut. De fapt, nu s-a petrecut nimic. Nu am avut posibilitatea tehnica sa va arat filmul, dar saptamana viitoare vom pune pe site-ul oficial filmul celor 4 minute in care Iancu a fost plecat din hotel, incaltat in papuci de unica folosinta. Nu l-am crezut pe Iancu, pentru ca nu credeam ca un angajat al echipei nationale poate minti in asemenea hal!", a declarat managerul Stelei, Mihai Stoica.

Si antrenorul Laurentiu Reghecampf a urmarit inregistrarea si s-a convins ca fotbalistul sau nu a lipsit decat doua minute.

"Momentul cand Iancu a iesit din hotel nu a fost ascuns, chiar iese foarte pasnic si se intoarce. Inregistrarea are patru minute, dar Iancu lipseste doua minute si ceva, pentru ca un minut mai sta la receptie", a explicat si Reghecampf.

Cei doi oficiali ai Stelei il arata cu degetul pe "secundul" lui Bogdan Stelea de la echipa nationala, Constantinovici, cel care i-a spus selectionerului ca Iancu a fugit din cantonament.

Gabi Iancu a fost exclus din lot iar presedintele Stelei, Gigi Becali, i-a tramsmis ca isi poate lua adio de la prima de 100.000 de euro promisa pentru castigarea titlului si calificarea in grupele Champions League.

Acum, Meme si Reghecampf incearca sa-l convinga pe acesta ca jucatorul nu a gresit si ca nu trebuie amendat.

M.D.

