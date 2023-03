Andorra - România, naționala lui Edi Iordănescu debutează sâmbătă în preliminariile Euro 2024: ”Vom avea de tras”

Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României, Edward Iordănescu, a declarat, vineri seara, într-o conferinţă de presă, că prima reprezentativă va avea o misiune dificilă în partida de sâmbătă cu Andorra, o selecţionată care în opinia sa se sacrifică şi ştie să sufere pentru a obţine un rezultat pozitiv.

"Mâine vom avea de tras destul de mult. Trebuie să fim conectaţi şi atenţi. Andorra este o echipă cu inimă mare, care ştie să sufere, care se sacrifică şi care a produs în trecut anumite rezultate. Mă refer la un 0-1 cu Austria, meci pierdut în minutul 88, apoi la un 1-2 cu Ungaria şi altele... Iar atunci da, declaraţiile mele şi optimismul meu nu sunt suficiente pentru a câştiga. Trebuie să arătăm mâine că tot ce am vorbit putem să şi punem în practică. Mă bucur că va fi un număr foarte mare de români în tribune şi avem o datorie faţă de ei ca să îi facem fericiţi. Sunt jucători care ne lipsesc, dar este o campanie a calificării şi nu a scuzelor. Trebuie să găsesc soluţii, nu e uşor când se schimbă lucrurile de la o zi la alta, când ai patru jucători cu probleme medicale pe aceeaşi poziţie. Încercăm să analizăm şi mâine să luăm decizia cea mai bună care să contribuie la o victorie pentru România", a spus el.

"Privim cu entuziasm acest început de campanie, cu energie bună şi cu încredere. Dar e adevărat că aceste lucruri nu sunt suficiente. Începând cu jocul de mâine trebuie să fim extrem de motivaţi, concentraţi, atenţi la fiecare detaliu. Trebuie să înţelegem că vom avea în faţă un adversar care va pune foarte mult suflet în joc, sunt multe lucruri bune pe care le-am văzut la naţionala Andorrei. Venim după 7-8 ani de secetă, există o presiune mare în jurul echipei naţionale, există dorinţă la fel de mare, dar trebuie să ştim să gestionăm toate aceste lucruri în favoarea noastră. Iar mâine trebuie să aducem trei puncte în clasament pentru că altă variantă nu avem", a adăugat selecţionerul.

Edward Iordănescu nu a dorit să comenteze acuzele din ultima perioadă privind neconvocarea jucătorilor Ianis Hagi şi Andrei Ivan, dar a subliniat că răspunderea este în totalitate a sa.

"Nu pot comenta despre jucători care nu sunt cu noi aici. Cu tot respectul pentru ei, focusul meu total e pentru joc. Responsabilitatea este a mea, decizia este a mea. Mi se pare că avem 'calitatea' asta... şi nu a început cu venirea mea la naţională, ci are un trecut lung în spate... de a crea foarte multă presiune artificială. Această presiune nu face bine naţionalei. Dar sunt aici, am spus 'Da' când am fost ofertat, deci asta înseamnă că îmi asum tot pachetul. Repet, este responsabilitatea mea. Restul pot face aprecieri, sunt liberi să o facă, însă eu hotărăsc", a precizat tehnicianul.

"Cam 90% dintre jucătorii convocaţi acum sunt dintre cei care au fost în ultima perioadă. Ne dorim să construim un nucleu, campania e foarte scurtă şi nu putem facem foarte multe modificări. Riscăm să lăsăm un talent pe afară? E posibil, dar îmi asum şi asta. Dacă cineva va avea continuitate 3-4 luni, cu siguranţă avem ochi să-l vedem. Uşa naţionalei este deschisă pentru oricine, dar nu se va mai intra atât de uşor. Îmi doresc omogenitate, mentalitate şi stare de spirit. Şi lucrurile acestea nu le putem face dacă schimbăm de la un meci la altul extrem de mult. Pot să spun că eu mi-am asumat anumite decizii cu care eu nu am fost confortabil. Sunt măsuri pe care le-am luat şi cu care nu sunt confortabil şi nu-mi plac. Dar erau necesare şi mi le-am asumat. Eu de când am venit am avut un mesaj foarte clar pe care nu l-am schimbat. Cine l-a înţeles este aici şi va fi în continuare, cine nu, e problema lui", a mai spus Iordănescu.

Selecţionerul susţine că nu se poate spune că grupa României din aceste preliminarii este accesibilă.

"Nu sunt de acord cu cei care spun că e o grupă foarte accesibilă. Suntem acasă de opt ani, nu mai putem vorbi despre grupe accesibile. Dar dacă facem comparaţie cu alţi posibili adversari, da, avem o şansă. Cât de mare este, depinde doar de noi. Avem nevoie de mentalitate, de orgoliu. Nu trebuie să uităm că suntem români şi avem o datorie mare faţă de suporterii noştri. Dacă România nu va fi la EURO, nu voi mai fi eu antrenorul echipei naţionale, pentru că aşa spune contractul. Şi asta mi-am asumat", a încheiat Edward Iordănescu.

Echipa naţională de fotbal a României întâlneşte selecţionata Andorrei, sâmbătă, de la ora 21:45, pe Estadi Nacional din Andorra la Vella, în meciul său de debut în Grupa I a preliminariilor EURO 2024. Următoarea partidă a României este programată în 28 martie, de la ora 21:45, pe Arena Naţională din Bucureşti, cu selecţionata Belarusului.

