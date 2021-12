Edi Iordănescu a spus adevărul despre negocierile cu Federația: ”Am avut un anumit contact”

Tehnicianul Edward Iordănescu a declarat, marţi, că nu a primit o ofertă de la FRF pentru postul de selecţioner şi că pe el îl interesează “lucrurile concrete”.

”Nu am o ofertă de la echipa naţională. Nu am avut o întâlnire cu preşedintele Federaţiei (n.red. Răzvan Burleanu). Am avut un anumit contact, dar nu dezvolt. Pentru mine, o ofertă înseamnă ceva concret. Faptul că sunt liste făcute cu antrenori, este normal, mai ales când se vine după o perioadă nu foarte fastă pentru echipa naţională.

Trebuie atenţie, trebuie înţelepciune. Pe mine mă interesează lucrurile concrete. Că sunt pe o listă într-un sertar, mă interesează mai puţin. Cu Stoichiţă vorbesc des, vorbeam şi când eram la FCSB, dar am vorbit generalităţi. Ipotetic, nu ajută pe nimeni dacă discutăm. E îmbucurător, dar nu garantează nimic.

Trebuie să văd în ce direcţie o iau. Poate voi pune accent pe o plecare în afară. Dacă nu voi avea alte oferte, mă voi concentra pe o plecare în străinătate. Am o clauză de vacanţă. Nu am nicio emoţie că se va lua o decizie. Au existat antrenori care meritau şi ar fi putut să aducă plus valoare pentru echipa naţională, dar nu au putut fi convinşi”, a spus Iordănescu la Digi Sport.

Ads

“Dacă se va miza pe un antrenor tânăr, cu siguranţă va veni cu entuziasm şi energie. Eu mă simt stăpân pe munca mea şi nu am nicio emoţie că unde voi merge voi da totul. Am fost acuzat în mai multe rânduri că am cedat în anumite momente. Am cedat când mi-am dat seama că nu sunt perspective, cum a fost ultimul episod la FCSB.

Aş avea doar emoţii în sensul bucuriei. Au trecut multe şi peste mine, am câştigat un titlu. Am antrenat două dintre cele mai titrate echipe din România. Până la urmă, este vorba despre echipa naţională. Fotbalul românesc are antrenori foarte buni, federaţia are de unde să aleagă”, a adăugat el.

Potrivit digisport.ro, FRF ar discuta în această perioadă cu patru antrenori pentru postul de selecţioner: Adrian Mutu, Edward Iordănescu, Ladislau Boloni şi Victor Piţurcă.

Ads