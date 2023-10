Explicația rezultatelor rușinoase ale României la CM de rugby: "E uşor să arunci cu pietre şi noroi. Despre ce vorbim?”

Selecţionerul echipei naţionale de rugby a României, Eugen Apjok, a declarat, marţi seara, pe Aeroportul ''Henri Coandă'', comentând criticile după cele patru înfrângeri din tot atâtea meciuri suferite de prima reprezentativă la Cupa Mondială din Franţa, că "e uşor să arunci cu pietre şi noroi", dar realitatea în rugby-ul românesc este alta când îl compari cu cel din marile naţiuni ale acestei discipline.

"E uşor să arunci cu pietre şi noroi. Ştiam toţi că vor fi momente dificile, dar realitatea în rugby este cu totul şi cu totul alta. Trebuie să vedem numărul redus de jucători legitimaţi, aria de selecţie foarte redusă pe care o avem, sărăcia cluburilor de rugby, infrastructura care aproape nu există în rugby-ul românesc. Dacă se plâng cei de la fotbal, noi ce să mai spunem, că nu avem nici măcar un stadion al nostru.

Cum să atragi copiii la rugby dacă tu nu ai un stadion, un teren cu vestiar unde să facă duş după antrenament? Între rugby, volei şi handbal, e clar că acel copil va merge la alte discipline, la căldurică, nu e afară în noroi unde nu ai nici unde să faci un duş. Iar astea sunt condiţii normale, pentru că ţările cu care am jucat noi sunt la un cu totul alt nivel. E foarte uşor să arunci cu pietre. Totul se rezumă la partea financiară.

Nu avem cum să ne comparăm când avem buget mai mic cu 100 de ori faţă de ţările cu care am jucat la Cupa Mondială. Până şi Georgia are un buget de 15 ori mai mare ca al nostru. Ei au 29 de milioane de euro, iar noi sub 2 milioane. Deci despre ce vorbim? Toate marile naţiuni au ajutor din partea guvernelor, plus sponsori, dar sponsorii îi atragi după ce ai rezultate. Tonga nu mai este cea de acum doi ani, a naturalizat foşti All Blacks şi din naţionala Australiei, au jucători care evoluează în primele ligi din Anglia şi Franţa, în timp ce noi am jucat cu 85% din jucători din campionatul intern. Asta e realitatea. Trebuie să recunoaştem şi în funcţie de ce potenţial avem cu aia să mergem mai departe, aşa cum suntem, amărâţi, asta este", a afirmat Apjok.

"Ştiam dinainte ce ne aşteaptă, ştiam dinainte diferenţa dintre noi şi adversari. Am spus că obiectivul nostru e o victorie, iar asta în ultimul meci cu Tonga, dar din păcate nu am reuşit. Sigur, diferenţele de scor din primele trei partide au fost mari, dar cam asta e realitatea în momentul de faţă. Să nu uităm că e un grup tânăr la naţională, peste 80% vor face şi următorul ciclu de Cupă Mondială. Iar pentru ei, experienţa de la această Cupă Mondială, chiar dacă a fost dureroasă prin prisma rezultatelor, îi va ajuta mult pe viitor. Realitatea e crudă, aceşti jucători doar o dată la patru ani întâlnesc astfel de adversari. Deşi au fost pregătiţi bine, nu ai cum să fii bine în teren dacă doar la patru ani joci cu astfel de echipe", a adăugat el.

Antrenorul susţine că deşi e greu de crezut, există şi lucruri pozitive la echipa naţională după participarea la Cupa Mondială din Franţa.

"E un grup nou, un grup de tineri, depinde de ei ce au învăţat la Cupa Mondială şi ce vor pune în practică de acum încolo. Pentru că deşi e greu de crezut, au fost şi lucruri pozitive la Cupa Mondială, nu doar negative. Lăsând la o parte rezultatele, eu spun că sunt speranţe, iar aceşti jucători au dovedit în unele momente că au potenţial. Sunt convins că ei vor progresa. Însă munca cea mai grea vine de acum înainte. Ei trebuie să pună în practică ce au învăţat aici, nu să fi fost doar pasageri pe la Cupa Mondială.

E clar că pregătirea nu a fost aşa cum ne-am dorit. Voiam să facem un stagiu la munte şi câteva stagii de team building, dar din cauza lipsei banilor nu am reuşit. S-a stat doar în Bucureşti, pe căldura aceea infernală, a fost o perioadă foarte dificilă pentru jucători pentru că s-au antrenat doar pe terenul 2 şi nu pe principal... Astea au fost sigur lucruri care au influenţat, dar nu vrem să punem totul pe seama lor", a explicat el.

Apjok a menţionat că în afară de Florin Surugiu şi Andrei Gorcioaia, care s-au retras de la naţională după Cupa Mondială, mai sunt alţi 2-3 jucători care vor renunţa.

"Orice jucător care se lasă reprezintă o pierdere. Sigur pentru următoarea campanie de Cupă Mondială nu vom avea 4-5 din cei de acum, doi s-au anunţat deja. Dar mai sunt câţiva la limita vârstei, care pot juca în calificări, dar nu sunt sigur că pot ajunge şi la Cupa Mondială din 2027", a precizat Eugen Apjok.

Echipa naţională de rugby a României a încheiat cu înfrângeri pe linie participarea la Cupa Mondială din Franţa. Prima reprezentativă a pierdut cu scorul de 8-82 cu Irlanda, liderul la zi din ierarhia mondială, 0-76 cu Africa de Sud, campioana mondială en titre, 0-84 cu Scoţia şi 24-45 cu Tonga în Grupa B a CM 2023.

