Vedeta FCSB-ului recunoaște: ”Nu ne gândeam că vom ajunge actori”

Fotbalistul Darius Olaru a afirmat, joi, cu ocazia lansării filmului "În inima Naţionalei - Din vestiar până în Germania", că tricolorii nu se aşteau să devină 'actori' în timpul campaniei de calificare la EURO 2024.

"Sunt amintiri care vor rămâne acolo, clar. Cu siguranţă voi avea emoţii când voi vedea filmul. Noi nu ne aşteptam să se facă un film, nu ne gândeam că vom ajunge să fim actori. Cred că va fi un film interesant. Nu ştiu dacă va fi făcut un film şi după titlul câştigat cu FCSB. Sigur că mi-ar plăcea, pentru că a fost un an de neuitat pentru noi, ne-am calificat şi la EURO, am câştigat şi titlul cu echipa, pentru mine a fost un an minunat", a spus jucătorul echipei FCSB.

Pentru Olaru calificarea echipei naţionale la Cupa Mondială din 2026 ar reprezenta un vis împlinit: "Calificarea la Campionatul Mondial ar fi un vis pentru toată lumea, nu numai pentru mine. Ne gândim după EURO să o luăm pas cu pas".

Filmul "În inima Naţionalei - Din vestiar până în Germania", regizat de Remus Achim, a fost lansat, joi seara, la Cinema City din AFI Cotroceni.

La avanpremieră au participat printre alţii premierul Marcel Ciolacu, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, selecţionerul echipei naţionale, Edward Iordănescu, jucători ai primei reprezentative precum Darius Olaru şi Adrian Şut, preşedintele COSR, Mihai Covaliu, preşedinţi de federaţii, foşti fotbalişti şi sportivi.

Prin filmul documentar publicul are ocazia să călătorească împreună cu echipa naţională pe toată durata preliminariilor, retrăind toate cele 10 partide din campania de calificare. Filmul va fi distribuit de Forum Film şi va putea fi văzut în cinematografele din toată ţara începând cu 17 mai, înainte de EURO 2024.

